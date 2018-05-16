Bakan Eroğlu annelere seslendi: 'Uyusun de büyüsün' demeyin, 'hedef 2071' diye ninni söyleyin

Annelere ninni tavsiyesinde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Anneler ninni söylerken uyusun da büyüsün falan demesin, oğlum büyü, hedef 2071, bu şanlı bayrağı zirveye dikeceksin diye ninni söylesin" dedi.

Bakan Eroğlu, Uşak'ta toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin hedeflerinin büyük olduğunu ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 2023 yılında Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Gençler sizlerin daha büyük hedefleri var. Fatih, İstanbul'u 21 yaşında fethetti. İstanbul'un fethinin 600. yılı kutlandığı zaman bu gençler, bayrağımızı daha da zirveye taşıyacak. Hedef 2053. Bir diğer hedef de, yeni doğan çocuklarımız. Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos Cuma günü 1071 tarihinde büyük bir meydan muharebesi kazandı. Onun bininci yılını bizim evlatlarımız kutladığı zaman Türkiye küresel bir güç olacak. Onun için annelere diyoruz ki, anneler ninni söylerken 'uyusun da büyüsün' falan demesin, 'oğlum büyü, hedef 2071, bu şanlı bayrağı zirveye dikeceksin' diye ninni söylesin."

'TÜRKİYE'Yİ YOK ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR'

Konuşmasında İsrail'i de kınayan Eroğlu, "Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacaktır. Çok güçlü olmamız gerekiyor. Türkiye'yi yok etmek, bizleri yok etmek, vatanı işgal etmek için çalışıyorlar, plan yapıyorlar. Küçük İsrail'in vaat edilmiş topraklar diye emelleri var. Bazı ülkelerin planları var, bunları görüyorsunuz. Bu millet çok yürekli bir millettir. Bizim milletimiz bunların planlarını bozacaktır. Yürekten inanıyorum" diye konuştu.