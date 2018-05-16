Konya'daki üniversitede da Vinci'ye sansür: 'Açmayın, sıkıntı çıkıyor'

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi kütüphanesinde bulunan ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin Vitruvius Adamı isimli eskizinin replikasına 'Açmayın sıkıntı çıkıyor' yazılı bir not yapıştırılması tepki çekti.
© AA / Emrah Yorulmaz
Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre, eserin sansürlendiğini belirten bir grup öğrencinin tepkisi üzerine replikanın üzerindeki kağıt kaldırıldı.
Üniversite yetkilileri, kağıdın öğrenciler tarafından yapıştırılmış olabileceğini ifade etti.
Üniversitede Leonardo da Vinci'ye sansür: Açmayın sıkıntı çıkıyorhttps://t.co/ZyzxjbgGte pic.twitter.com/SYXf418Ckv— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) 16 Mayıs 2018
Öğrenciler sosyal medyada sansürü protesto etti.
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