'IŞİD’in füzecisi' Adana’da atık kağıt toplarken yakalandı

Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD için 1.5 yıl boyunca füze başlığı yaptığı iddia edilen Muhammet El Muhammet Ali isimli kişi, Adana'da atık kağıt toplarken gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Ali, örgütün kendisini zorlayarak füze başlığı yaptırdığını itiraf etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin El Bab kentinde IŞİD’e füze başlığı yaparak destek verdiği ileri sürülen ‘Ebu Salah’ kod adlı Muhammet El Muhammet Ali’nin Adana’da olduğu ihbarını aldı. Yapılan araştırmada Ali’nin kağıt ve plastik atık toplayarak geçimini sağladığı saptandı. Ali, düzenlenen operasyonla kent merkezinde atık kağıt toplarken gözaltına alındı.

Emniyette götürülen Ali, ifadesinde, “Asıl mesleğim tornacılıktır. Suriye’de yaşadığım şehri IŞİD ele geçirince, bütün herkesi bir alanda toplayıp mesleğimizi sordular. Ben de tornacılık yaptığımı söyleyince, füze başlığı yapmamı istediler. İlk başta kabul etmedim, bunun üzerine başıma silah dayadılar. Daha sonra havaya ateş açınca korkup kabul ettim. 1.5 yıl boyunca 60’a yakın füze başlığı yaptım. Namaz kılmayı bilmiyordum, bana öğrettiler. Sakal uzatmayan, dar pantolon giyeni kafir diye öldürmeye başladıkları anda, kaçak yollarla önce Kilis’e, oradan da Adana’ya geldim” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.