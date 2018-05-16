İsrail'in Türkiye'den ithalatı dondurma kararına hükümetten ilk yorum: Yapsak ne olur, yapmasak ne olur?

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.
TRT Haber'de konuşan Fakıbaba, "Filistin halkına zulmetmeyi politika edinmiş ve bu konuda her türlü pervasızlığı sergileyebilecek bir devletin bakanının, Türkiye'yi, tarım konusu üzerinden tehdit etmeye kalkışması kabul edilebilir bir şey değildir" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur yapmasak ne olur? pic.twitter.com/DaGnyhi8De— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 16, 2018
Fakıbaba, İsrail'in küçük bir devlet olduğunu ve Türkiye'yi sindirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.
'İSRAİL'E AHLAK DERSİ VERMEYE ÇALIŞAN BİR ÜLKEYE DESTEK OLMAYACAĞIZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ne karşı Gazze sınırında protesto düzenleyen Filistinlil, binlercesinin de yaralanmasına neden olan İsrail'i 'soykırım' ve devlet terörüyle' suçlamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)