Türkiye'nin 'Bir süreliğine dön' dediği İsrail'in Ankara Büyükelçisi ülkesine gitti

Ankara'dan sabah saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Naeh, bir süre Atatürk Havalimanı'nda uçuş saatini bekledi. VIP Salonu'nu kullanmayan İsrail Büyükelçisi Naeh, Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bilet işlemlerini yaptırdı.
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Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salona gelen, burada sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından yapılan rutin güvenlik prosedürleri uygulanan Naeh, bazı kontrollerden geçti.
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Yanında bir koruması ve bazı konsolosluk görevlileri bulunan Naeh'in spor bir kıyafet giydiği görüldü.
Görevlilerle bir süre görüşen Naeh, uçağın kapısına giderken kendisini görüntüleyen gazetecilere teşekkür ederek, selam verdi.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh, THY'ye ait tarifeli uçakla 11.30'da Tel Aviv'e hareket etti.
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Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti.
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