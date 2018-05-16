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    TÜMSİAD'dan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek

    TÜMSİAD'dan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek

    © AA /
    Türkiye
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    Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ve MHP'nin bulunduğu Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu.

    Doğan, TÜMSİAD, Beşir Derneği, Semerkand Vakfı ile Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu'nca (GENÇKON) düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Doğan, 16 Nisan referandumu öncesinde 'evet' oyu vereceklerini duyurduklarını, referandumun istedikleri gibi sonuçlandığını, şimdi de bu sonuçların tam manasıyla hayata geçirilmesi için seçim sürecine girildiğini söyledi.

    'SEÇİMİN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞMESİ HAREKETLİLİĞİ BERABERİNDE GETİRECEK'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Henry Nicholls
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    Seçimlerin 1.5 yıl erkene alınmasının memnuniyet verici olduğunu savunan Doğan, "Seçimin kısa sürede gerçekleşmesi, ekonomik hareketliliği de peşinden getirecektir. Ülkemiz, sanayi ve ihracata dayalı üreten bir ekonomi olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bu adımların kesintisiz devam etmesi, istihdamın artması ve yeni iş kollarının açılması, yeni yatırımlar ve yatırımcılar için uygun ortamın var olması ile mümkün olacaktır" diye konuştu.

    Dünyada ve bölgede tansiyonun çok yüksek olduğunu belirten Doğan, 'uluslararası değişen dengeler ortamında devletin bekasına ve milli-manevi değerlere etki edecek gelişmelere ancak siyasi ve güçlü bir yönetim sistemiyle duruş sergilenebileceğini' söyledi.

    'YENİ SİSTEMLE VESAYET BİTECEK'

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne en kısa sürede geçilmesi gerektiği görüşünü dile getiren Doğan, 'yeni sistemin vesayete son vereceğine, sözü ve kararı, gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inandıklarını' öne sürdü.

    Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © AA / Ahmet Sel
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    'KISIR ÇEKİŞMELER BİR TARAFA BIRAKILMALI'

    Yaşar Doğan, Türkiye'nin güçlenmesinin bütün insanlık için faydalı ve gerekli olduğunu belirterek, '15 Temmuz ruhuyla cesaretini, ferasetini ve dirayetini ortaya koyan gençlerin de en güzel şekilde yetişmesi için siyasi belirsizliğin ve kısır çekişmelerin bir tarafa bırakılması gerektiğini' söyledi.

    Yeni nesillerin eğitimlerine, kariyer ve karakter gelişimlerine odaklanılması gerektiğini kaydeden Doğan, bunun ancak sağlam ve etkin bir siyasal sistemle mümkün olacağını söyledi.

    'Bağımsızlıklarını tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bürokratik prangalardan kurtulmuş, milli ve manevi değerlerini muhafaza eden ve geliştiren büyük Türkiye'nin inşasının en önemli hedeflerinden olduğunu' ifade eden Doğan, şunları söyledi:

    "TÜMSİAD, Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve GENÇKON ile birlikte yukarıda saydığımız gerekçelerle hükümetimizin almış olduğu erken seçim kararının isabetli ve yerinde olduğunu değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceğimiz bu kritik dönemde, yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Milletçe bu süreçte geleceğimizle ilgili kararı verirken kardeşlik duygularımızı zedelemeyecek bir şekilde sandığa gidilmesini, bütün siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basın-yayın organlarımızın birlik ve beraberliğimizi tesis edecek bir dil kullanmasını ümit ediyoruz."

    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhur İttifakı, TÜMSİAD, Yaşar Doğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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