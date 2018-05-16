'Salih Mirzabeyoğlu' hayatını kaybetti

Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan ve 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Erdiş'in, yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen Erdiş, 'her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği'nden beraat etmişti.