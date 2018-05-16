Mert Fırat'tan Ahmet Hakan'a Barış Atay tepkisi: Algı yönetenler, tetikçiler yine meydanda

Tiyatro ve sinemanın başarılı oyuncularından Mert Fırat, meslektaşı Barış Atay'ın attığı tweet yüzünden Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan tarafından hedef gösterilerek gözaltı alınmasına sert tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesindeki köşesinden, Barış Atay'ı hedef alan ve siyasilere "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı yazan Ahmet Hakan'a tepkiler giderek büyüyor.

Barış Atay'ın bu sabah gözaltına alınmasının ardından Ahmet Hakan'a bir tepki de sanatçı Mert Fırat'tan geldi.

Mert Fırat, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Algı yönetenler, tetikçiler, üçlü pirizler, yalaklar ve dönekler yine meydanda anlaşılan. Biz halkız unutmayacağız. Sistem intikamcı kindarları yaratırken çanak tutanlar asıl vatan hainlaridir! #barısatayyanlızdeğildir" ifadelerini kullandı.

Algı yönetenler, tetikçiler, üçlü pirizler, yalaklar ve dönekler yine meydanda anlaşılan. Biz halkız unutmayacağız. Sistem intikamcı kindarları yaratırken çanak tutanlar asıl vatan hainlaridir! #barısatayyanlızdeğildir

Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı https://t.co/MKfuvS9FHZ; — Mert FIRAT (@mert__firat) May 16, 2018

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