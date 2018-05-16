Mert Fırat'tan Ahmet Hakan'a Barış Atay tepkisi: Algı yönetenler, tetikçiler yine meydanda

Barış Atay'ın bu sabah gözaltına alınmasının ardından Ahmet Hakan'a bir tepki de sanatçı Mert Fırat'tan geldi.
Mert Fırat, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Algı yönetenler, tetikçiler, üçlü pirizler, yalaklar ve dönekler yine meydanda anlaşılan. Biz halkız unutmayacağız. Sistem intikamcı kindarları yaratırken çanak tutanlar asıl vatan hainlaridir! #barısatayyanlızdeğildir" ifadelerini kullandı.
Algı yönetenler, tetikçiler, üçlü pirizler, yalaklar ve dönekler yine meydanda anlaşılan. Biz halkız unutmayacağız. Sistem intikamcı kindarları yaratırken çanak tutanlar asıl vatan hainlaridir! #barısatayyanlızdeğildir— Mert FIRAT (@mert__firat) May 16, 2018
Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı https://t.co/MKfuvS9FHZ;
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