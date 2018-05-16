CHP'li Tüm: AKP samimiyse, İncirlik ve Kürecik üslerini kapatsın

Hükümetten İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulamasını, ticari anlaşmaları askıya almasını isteyen CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması çağrısında bulundu. Tüm, Suriye'deki savaşın bitmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la masaya oturulması gerektiğini söyledi.
Tüm, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun, tüm dünyanın gözü önünde hunharca bir insanlık suçu işlediğini söyledi.
ABD'den destek alan İsrail devletinin, haksızlığa başkaldıran, toprağını ve vatanını koruyan Filistinlilere kan kusturduğunu belirten Tüm, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına karşı Filistin halkının, Gazze'de barışçıl gösteriler yaptığını anımsattı.
Tüm, 2014'de İsrail saldırısında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah'ın da İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini aktardı. Tüm, "Önce topraklarını, sonra bacaklarını, şimdi ise hayatını aldılar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere ziyaretinin büyükelçiliğin taşınacağı güne denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirten Tüm, şunları söyledi:
"Bir taraftan Filistin'i savunduğunu söyleyen AKP iktidarı, diğer taraftan ABD'nin, İsrail'in çıkarına işler yapmaya devam etmektedir. ABD ve İsrail ile izlenen stratejik ortaklığı bozmadan, sadece lafla bu saldırıyı kınamak, siyasi ikiyüzlülüktür. Arap dünyasının birçok lideri, ülkesi ABD emperyalizmine uşaklık ederek, Filistin halkının yıllarca katledilmesine göz yumdular. Arap dünyasının ve AKP'nin ikiyüzlü tavrı, Filistinli direnişçileri yüzüstü bırakmaya devam etmektedir. Filistin davası, insanlık davasıdır, hepimizin ortak davasıdır. Filistin'de yaşananlara sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. AKP söylediklerinde samimiyse geçici süreyle büyükelçi yollayarak veya kınama mesajı yayınlamak yerine; bu zulüm karşısında İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulamalı, ticari anlaşmaları askıya almalıdır. İsrail ile yapılan 20 milyon dolarlık onur kırıcı anlaşma feshedilmeli, para iade edilmelidir. ABD, İsrail'e karşı İncirlik, Kürecik üsleri kapatılmalıdır. Suriye'de süregelen savaşın bitmesi adına bir an önce Esad'la masaya oturulmalıdır."
'FİLİSTİNLİLERİN MÜCADELESİNİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ'
"Biz, CHP olarak, dün olduğu gibi bugün de İsrail terörüne ve emperyalizme karşı direnen mazlum Filistin halkının yanında olacağız" diyen Tüm, şöyle devam etti:
"İşgale karşı onurlu bir direniş gösteren Filistinlilerin mücadelesini sonuna kadar sahipleniyoruz. Topraklarını korumak uğruna, yaşamını feda eden, dünkü saldırıda hayatını kaybeden tüm Filistin şehitlerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Dün parlamentoda üç parti ortak bir bildiriye imza attık. Bundan sonra da hükümetin atacağı her olumlu adımın ve yaptırımın destekçisi olacağız. AKP'yi Filistin konusunda daha tutarlı bir politika izlemeye davet ediyoruz. Filistin halkının kendi topraklarında bağımsız ve özgür yaşaması için Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı sonuna kadar mücadele etmeye davet ediyoruz. Yaşasın Filistin halkının haklı mücadelesi"
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