AK Parti'den Trump'a Brunson yanıtı

Türkiye'de casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan Amerikalı rahip Anrew Brunson'la ilgili olarak ABD'li senatörler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazılan mektuplara AK Parti tarafından cevap yazıldığı ve mektubun TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nda imzaya açıldığı öğrenildi.

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den 66 senatör tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Nisan ve 4 Mayıs'ta gönderilen mektuplarda, ABD'li Rahip Anrew Brunson'un serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı ve konuyla ilgili 'Türkiye'ye karşı bazı önlemler alınabileceği' ifadeleriyle yaptırım uyarısı yapılmıştı.

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Başkanlığı'nda imzaya açılan cevap mektubunun imza işleminin bu akşama kadar tamamlanması ve yarın gönderilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Trump'a hitaben yazılan mektupla ilgili olarak ayrıca tüm bakan ve AK Parti'li milletvekillerine imza atmaları yönünde çağrıda bulunulduğu öğrenildi. Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson, casusuluk suçlamasıyla Türkiye'de tutuklu yargılanıyor.

© REUTERS / Osman Orsal Papaz Brunson'un avukatı: Mahkemenin tarafsız karar alabileceğini düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Eylül 2017'de yaptığı bir konuşmada, Brunson'ın serbest bırakılmasını Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle bağdaştıran şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma' diyorlar.''