Cumhurbaşkanı adaylarına bağış desteği: Bir adaya en fazla 13.916 lira yardım yapılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilgili kararı uyarınca adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabilecek. Adaylara, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım yapılamayacak. Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek, ayni yardım kabul edemeyecek.
Adaylar 2 bin liraya kadar nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların 'Seçim Hesabı' olarak açtırdıkları ve YSK'ya bildirdikleri bir banka hesabına, bağış yapan tarafından yatırılacak.
Bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılacak ve başka bir amaç için tahsis edilemeyecek. Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedilecek.
HESAPLAR YSK TARAFINDAN İNCELENECEK
Seçim hesapları, bağış, yardım ve harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde YSK'ye tutanak karşılığında teslim edilecek.
Bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazine'ye intikal ettirilecek. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştay Başkanlığı ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilecek.
YSK tarafından yapılan inceleme sonuçları kesin olacak ve incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilan edilecek.
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