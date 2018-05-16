CHP'den 'seçimlerde hile'ye karşı, çıkmayan boya önerisi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, oy veren seçmenin parmağının çıkmayan boya ile işaretlenmesi uygulamasına geri dönülmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizde seçmenlerin büyük bir kısmında seçimlere hile karışacağı yönünde bir algı varsa, parmak boyası tek çaredir" dedi.

CHP'li Özcan, 24 Haziran seçimlerde 48 saat çıkmayan parmak boyası uygulamasına geri dönülmesine yönelik kanun teklifi verdi.

© AA / Raşit Aydoğan CHP, seçim güvenliği için alınacak tedbirleri açıkladı

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özcan, Türkiye'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gideceğini hatırlatarak, adil, demokratik ve şeffaf seçimlerin önemine işaret etti.

Seçimlerde mükerrer oy tartışmasının önlenmesinin en güvenilir yolunun, oyunu kullanan seçmenin parmağının 48 saat çıkmayan özel mürekkeple işaretlenmesi yöntemi olduğunu dile getiren Özcan, buna ilişkin hazırladığı kanun teklifini kısa süre önce TBMM Başkanlığı'na sunduğunu söyledi.

Bir kısım seçmenin özellikle son dönemde yapılan bazı yasal düzenlemelerin ardından seçimlerin güvenilirliği konusunda endişe taşıdığını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

'MADEM HİÇBİR HİLE HURDA OLMUYOR, İŞİ İCRAATTA GERÇEKLEŞTİRELİM'

© Fotoğraf : Twitter 24 Haziran için basılacak oy pusulası sayısı belli oldu

"Şayet başka çözüm üretilemiyorsa ve ülkemizde seçmenlerin büyük bir kısmında seçimlere hile karışacağı yönünde bir algı varsa, parmak boyası tek çaredir. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'nu bu konuda elini taşın altına koyup adım atmaya çağırıyorum. Madem seçimlerde hiçbir hile hurda olmuyor, madem bundan çok eminsiniz gelin bu işi icraatta gerçekleştirelim. Seçimlerde çıkmayan parmak boyası düzenlemesini Genel Kurul'a getirelim ve tüm partilerin alkışları eşliğinde geçirelim."

Özcan'ın TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, seçmenlerinin oyunu kullandıktan sonra sol elinin işaret parmağının seçim kurulu başkanınca çıkmayan özel mürekkep ile boyanmasını öngörüyor.