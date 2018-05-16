İETT'den Ramazan'a özel R1, R2, R3, R5, R6 hatları

İETT, İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Ramazan'a özel hatları yeniden planladı. İstanbulluların Ramazan ayında manevi alanlara rahat bir şekilde ulaşması için planlanan hatlar vatandaşların hizmetine sunuldu.
Eyüpsultan-Beyazıt hattı sayesinde vatandaşlar tarihi yarımada üzerinde bulunan Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Fatih, Mihrimah Sultan ve Eyüp Sultan gibi camileri ziyaret etme fırsatı bulacak. Ramazan ayına özel Beyazıt-Eyüp Sultan arasında hizmet verecek Ramazan hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat hizmet verecek.
Eyüpsultan-Beyazıt, Ramazan hattına ilaveten bu yıl Ramazan ayında Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan-Yenikapı Marmaray Metrobüs İstasyona R5 hattı 17.00 ile 01.45 saatleri arasında ring olarak, R1 Uzunçayır-Maltepe Sahil Parkı hattı ile 18.45 ile 02.55 arasında karşılıklı seferler yapacak.
Ayrıca R2 Yenikapı Marmaray-Cevizlibağ hattı 18.30-01.45 arasında, R6 Tepeüstü-Maltepe Sahil hattı ise 18.00-02.40 arasında hizmet verecek. Ramazan ayında yolcuların yararlanması için başka ek seferler de konuldu.
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