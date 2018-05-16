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    TSK konvoyu yeni gözlem noktası için İdlib'de

    TSK İdlib'de son ateşkes gözlem noktasını kurdu

    © AA /
    Türkiye
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktaları kurulması çalışmalarını tamamladı.

    TSK'nın İdlib operasyonu
    © AA / Genelkurmay Başkanlığı
    AA: TSK, İdlib'e 11. ateşkes gözlem noktasını kurdu
    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes takibi için başlattığı misyonu sürdürüyor.

    İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK konvoyu İdlib'in güneybatı kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyünde 11 nolu 12. gözlem noktasını kurdu.

    Söz konusu gözlem noktası, Hama'nın kuzeyi ve Lazkiye kırsalındaki muhalifler ile Beşşar Esed rejimi güçlerinin cephe hatlarını gözleyecek.

    Böylelikle İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yapılması planlanan 12 gözlem noktasının kurulumu tamamlandı.

    Afrin
    © REUTERS / Khalil Ashawi
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    TSK'NIN GÖZLEM NOKTALARI

    TSK'nın ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.

    Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Hader beldesinin Tel Eys köyünde kurulan 6 nolu ve sınıra yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Anadan ilçesi kırsalında bulunan 4 nolu gözlem noktası, Halep'in batı kırsalına hakim konumuyla stratejik öneme sahip. İki nokta da rejim mevzilerine çok yakın konumda.

    Türkiye-Suriye sınırında en uzak gözlem noktası, yaklaşık 88 kilometre içerde bulunan Hama kırsalındaki Tel es Savvan'da (Morik) kurulan 9 nolu nokta.

    İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesindeki 12 nolu gözlem noktası ise sınıra yaklaşık 500 metre mesafede olmasıyla en yakın nokta konumunda.

    Son gözlem noktasının kurulmasıyla, İdlib'in kuzeyinden başlayan, Suriye toprakları içinde bir yay çizerek İdlib'in güneybatısında son bulan ateşkes gözlem hattı oluşturulmuş olacak.

    Şimdiye kadar TSK'nın konuşlandığı noktalar şöyle:

    • 13 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü — 1 nolu gözlem noktası
    • 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü — 2 nolu
    • 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı — 3 nolu
    • 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü — 6 nolu
    • 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü — 7 nolu
    • 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü — 8 nolu
    • 17 Mart 2018 Halep batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) — 4 nolu
    • 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi — 12 nolu
    • 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) — 9 nolu
    • 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi — 5 nolu
    • 14 Mayıs 2018 — İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesi — 10 nolu
    • 16 Mayıs 2018 — İdlib'in güneybatı kırsalında Cisr eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyü- 11 nolu

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    Etiketler:
    Astana görüşmeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye, Suriye, İdlib
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