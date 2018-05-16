Erdoğan'dan Putin'e Filistin telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Erdoğan-Putin görüşmesinde, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinli göstericilerin hedef alınması neticesinde bölgede yaşanan gerilim ele alındı.
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Filistinli göstericilerin tüm dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, 18 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleyeceği İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.
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