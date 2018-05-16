Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü hastane değiştirildi

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan CHP Antalya Milletvekili ve eski genel başkanı Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI, BAYKAL'IN DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan Sayın Deniz Baykal, 16 Mayıs 2018 tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Bundan sonraki tedavisi ile ilgili olarak Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzman hekimler tarafından ilk muayenesi yapılan Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlanmıştır.

Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir. Bilgilerinize saygıyla sunulur''.

NE OLMUŞTU?

16 Ekim 2017'de beyin ödemi teşhisiyle Ankara'da hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmişti. Yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün süren Baykal, 75 gün süreyle de Almanya'da tedavi görmüştü. Burada yanlış tedavi uygulandığı iddiasının ardından Baykal, tekrardan Türkiye'ye getirilmişti.