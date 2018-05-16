Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren dahil ünlü isimlere hapis cezası

Mahkeme heyeti, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'ye bu suçtan dörder yıl ikişer ay hapis cezası verdi.
Şarkıcı Cenk Eren'e de aynı suçtan beş yıl hapis cezası verilirken maddenin kokain olduğunu gözönünde bulunduran mahkeme, cezayı yedi yıl altı aya çıkardı. Eren'in cezası iyi hal indirimi uygulanarak altı yıl üç aya düşürüldü.
Cezalar için erteleme ya da geri bırakma kararı verilmedi.
CEZALAR ONANIRSA SANIKLAR HAPSE GİRECEK
İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin verilen cezaları onaması halinde karar kesinleşmiş olacak ve sanıklar cezalarını çekmek üzere hapse girecek. Cezayı bozması halinde ise dava yeniden görülecek. Cenk Eren'in cezası 5 yıldan büyük olduğu için Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.
7 KİŞİYE TUTUKLAMA
Duruşma salonunda bulunan ve değişik hapis cezalarına çarptırılan Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu ile SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Akgün, Şeref Deniz tutuklanmalarına karar verildi. Sanıklar Murat Özgener, Cihan Şenyüz ve Aslı Keskin hakkında ise yakalanarak tutuklanmaları kararı verildi.
Ulusoy, Karaca ve şarkıcı Eren 2013 yılında yapılan operasyonla, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bir süre gözaltında kalan ve serbest bırakılan Karaca, Eren ve Ulusoy'un da arasında olduğu 34 sanık hakkında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde temin etmek' suçlarından dava açılmıştı
ULUSOY: KİMSEYE UYUŞTURUCU TEMİN ETMEDİM
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama kapsamında savunma yapan Çağatay Ulusoy uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek, "Bizim camiada birçok kişi esrar içiyor. O dönemde Emir'in Yolu dizisinde oynuyordum. Psikolojik ve ruhen sıkıntılı bir dönemdeydim. Daha fazla içmeye başladım, kimseye uyuşturucu temin etmedim" demişti.
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