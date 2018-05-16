Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren dahil ünlü isimlere hapis cezası

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağdı. Mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

© REUTERS / Ilkyaz Savaş Cezaevlerinin kapasitesi doldu, denetimli serbestlik katlandı

İstanbul'da görülen 34 sanıklı ‘uyuşturucu madde ticareti' davası bugün sonuçlandı.

Mahkeme heyeti, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'ye bu suçtan dörder yıl ikişer ay hapis cezası verdi.

Şarkıcı Cenk Eren'e de aynı suçtan beş yıl hapis cezası verilirken maddenin kokain olduğunu gözönünde bulunduran mahkeme, cezayı yedi yıl altı aya çıkardı. Eren'in cezası iyi hal indirimi uygulanarak altı yıl üç aya düşürüldü.

Cezalar için erteleme ya da geri bırakma kararı verilmedi.

CEZALAR ONANIRSA SANIKLAR HAPSE GİRECEK

İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin verilen cezaları onaması halinde karar kesinleşmiş olacak ve sanıklar cezalarını çekmek üzere hapse girecek. Cezayı bozması halinde ise dava yeniden görülecek. Cenk Eren'in cezası 5 yıldan büyük olduğu için Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.

7 KİŞİYE TUTUKLAMA

Duruşma salonunda bulunan ve değişik hapis cezalarına çarptırılan Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu ile SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Akgün, Şeref Deniz tutuklanmalarına karar verildi. Sanıklar Murat Özgener, Cihan Şenyüz ve Aslı Keskin hakkında ise yakalanarak tutuklanmaları kararı verildi.

Ulusoy, Karaca ve şarkıcı Eren 2013 yılında yapılan operasyonla, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bir süre gözaltında kalan ve serbest bırakılan Karaca, Eren ve Ulusoy'un da arasında olduğu 34 sanık hakkında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde temin etmek' suçlarından dava açılmıştı

ULUSOY: KİMSEYE UYUŞTURUCU TEMİN ETMEDİM

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama kapsamında savunma yapan Çağatay Ulusoy uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek, "Bizim camiada birçok kişi esrar içiyor. O dönemde Emir'in Yolu dizisinde oynuyordum. Psikolojik ve ruhen sıkıntılı bir dönemdeydim. Daha fazla içmeye başladım, kimseye uyuşturucu temin etmedim" demişti.