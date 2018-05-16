İnce: 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olacağım, bu yüzden heyecanlıyım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX Tv'de Fatih Portakal'ın sunduğu Liderler programına konuk olan İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:
- "Kılıçdaroğlu'nun kendisinin karşısına iki kere aday olmuş kişinin aday göstermesinin büyük bir centilmenlik olarak düşündüm. Eşim bana adaylığımı sorduğunda 80 milyonun yükünü omuzlarımda hissediyorum, insanlara umut olmak çok büyük bir görev dedim"
'BAĞIRAN ÇAĞIRAN AYAR VEREN BİR CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTEMİYORUM'
- "Asık suratlı bağıran çağıran ayar veren bir cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. 16 yıllık milletvekiliyim. Daha rahat daha özgür daha insanlara dokunan birisi olmak istiyorum Kravatla bir derdim yok, severim. Ama böyle davranmanın toplanmanın topluma daha iyi olacağını düşnüyorum. Balıkçının oltasına dokunabilen, kahvede yancı olabilen asık suratlı olmayan, ceketini çıkaran onları düşünen biri olmak istiyorum. Bunun için takmıyorum. Ama Anıtkabir'e giderken kravatımı takarım, saygı duruşumu okurum"
- ''Saray'da oturmayacağım. Kendi evimde oturacağım bu daha keyifli. Hiç tepeden bakmadan trafiği çok dfazla aksatmadan 300-500 korumayla gezmeden yaşayacağım''
'KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA ÇIKMAM'
- "Ola ki 24 Haziran'da kazanamadım Kılıçdaroğlu'nun karşısına asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim".
- "16 yıldır Kılıçdaroğlu'yla milletvekilliği yaptım. Beni çok iyi tanır. Kamuoyunda tanınmışlık oranımı bilir. Kılıçdaroğlu'da doğru kişiyi aday yapmışız dedi bana''.
'YARGI,YASAMA VE YÜRÜTMEYİ TEK BAŞINA KONTROL EDEN BİRİ VAR'
- "Türkiye'de şu anda bizzet AYM tarafından rafa alınmış durumda. Şu anda bir kişinin sınırları var sadece. Ben 2002 yılından beri Meclis'teyim. Bugün Türkiye'de yargı, yasama, yürütmeyi tek başına kontrol eden biri var. Üniversite bölünsün diyor, bölünüyor. Türkiye'de kurallar işlemiyor. Böyle bir durumda cumhurbaşkanı olacağım. Ben çok büyük bir zorlukla karşı karşıyayım. Kuralları doğru koyarsak işin içinden çıkabiliriz. 81 milyonun bütçesinin bir cumhurbaşkanı tek başına karar verebiliYor. Ben bu yetkiyi kullanmayacağım. Ben bu yetkiyi Meclis'e geri vereceğim. Yargıyla ilgili yetkikleri de kullanmayacağım. Bizde yüksek yargı yetkilileri iliklemesi kolay olsun diye çıtçıtlı cübbe yaptuıracaklar nerdeyse''
'ONARIM SÜRECİNDE HESAP VERMEKTEN KAÇINILMAMALI'
- ''Bir onarım süreci gerekebilir. Onarım sürecinde hesap vermekten kaçılmamalı. Örtülü ödenek için vekillerden oluşan bir komisyon kurulabilir. Sonradan kaldırırsınız belgeleri. Bugün Türkiye'yi yöneten Erdoğan hiç kimseye hesap vermiyor. Bakanların bile yok. Bugün sokağa çıksak bakanların isimlerini sayamazlar. Bakanlar önemsiz artık. Ben cumhurbaşkanı olduğumda bu yetkileri böyle kullanmayayım, parlemantoya dönelim. Komisyonlarda bunu tartışın.Yeni sistemde Meclis'in hiçbir hükmü yok. Meclis yapsın, Cumhurbaşkanı onaylasın. TBMM bir danışma kurulu değildir. Başında büyük var. İki tane görevi var. Bence en önemli görevi bütçe yapmak. Bu görevini devretti Meclis, bir kişide şu an. Parlamentoda Cumhur İttifakı güçlü olsa dahiğ bu yetkiyi kullanmayacağım''
- ''Bu tehlikenin bertaraf etmenin bir koşulu vardır bir düzen kurmak gerekir. Kamuda yükselmeyi objektif kriterlere bağlarsak kişi tek adam Yoksa herkes tek adam olabilir. Yasayı, anayasayı ona göre koyacağız".
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