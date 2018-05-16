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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

    Kaftancıoğlu: İsrail müzakere yerine, masumları öldürmeyi tercih ediyor

    © AA / Erhan Elaldı
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti. Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen CHP üyeleri, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar atıp pankart açtı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mustafa Kamacı
    Kılıçdaroğlu: İsrail büyükelçisi derhal geri çekilmeli
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yaptıklarının büyük bir katliam ve insanlık dramı olduğunu belirterek, bu insanlık dışı saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

    'FİLİSTİN SORUNU ÇÖZÜLMEDEN, ORTADOĞU'DAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İMKANSIZ'

    Bu dramın en önemli sebebinin ABD başta olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumu olduğunu dile getiren Kaftancıoğlu, şöyle devam etti: "Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, müzakereyle sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının, İsrail devletinin 70. kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması, büyük bir provokasyondur. ABD'yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak, Filistin sorunun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin devleti ile İsrail'in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz."

    'FKÖ'NÜN TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ, CHP ZAMANINDA AÇILDI'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Sezgin Pancar
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yüreğin yetiyorsa git büyükelçiliği Kudüs'te aç
    Kaftancıoğlu, CHP'nin tarihi misyonu gereği devamlı Filistin halkının yanında durduğunu ifade ederek, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Türkiye temsilciliğinin CHP iktidarında açıldığını, Bülent Ecevit ve tüm CHP genel başkanlarının Filistin davasının destekçisi olduğunu, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Filistin halkının yanında durduğunu söyledi.

    Filistin halkına yapılan zulmün bir insanlık suçu olduğuna vurgu yapan Kaftancıoğlu, "Bugün Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmelidir" diye konuştu.

    CHP'liler açıklamanın ardından konsolosluğun önünde iftar yaptı.

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    Etiketler:
    Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), CHP, Canan Kaftancıoğlu, Filistin, Kudüs, ABD, İsrail, Türkiye
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