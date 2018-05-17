Kılıçdaroğlu: Ramazan ayında Filistin halkının yaşadığı zulmü görmek yüreğimizi yakıyor

Ramazan ayına girerken Filistin halkının yaşadığı zulmü görmek yüreğimizi yakıyor. Bereket ve rahmet ayı olan Ramazan’ın İslam alemi ve bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Filistin halkı için dualarımız ve dayanışmamız devam edecektir.