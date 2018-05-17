Erdoğan: 'Oyunuzu cumhurbaşkanına verin aşağıda kime oy verirseniz verin' diye bir mantık olamaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi ile MHP'nin yaptığı Cumhur İttifakı'na kimsenin nifak sokamayacağını söylerken "Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. 'Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a oy verin, aşağıda kime oy verirseniz verin' şeklinde bir mantık olamaz" dedi.

Erdoğan, daha önce 'münafık çetesi' ifadesini kullandığı 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama AK Parti'ye vermeyeceğim' diyenler hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun aktardığına göre İngiltere'deki ziyaretlerinin ardından Türkiye dönüşü gazetecilere konuşan Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. 'Cumhurbaşkanlığı'nda Erdo an'a oy verin, aşağıda kime oy verirseniz verin' şeklinde bir mantık olamaz. Kimse aramıza nifak sokamaz. O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Teşkilatımıza, 'Tabanda partinize sahip çıkacaksınız' diyoruz. İttifak konusunda kararlılığımız son derece net. Sayın Bahçeli'ninki de net. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz Cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. 'Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım' diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. BBP'yi de Cumhur İttifakı bünyesine dahil ettik. BBP adayları bu seçimlere bizim partimizden girecek.

'24 HAZİRAN'DAN SONRA EKONOMİ DAHA SAĞLIKLI YÜRÜYECEK'

© AA / Elif Öztürk Ertem: TCMB, enflasyonla mücadeleyi destekleyecek adımları seçimden sonra devreye sokacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ekonomide de işlerin daha sağlıklı yürümesini sağlayacak. Halihazırdaki sistemde, bürokratik oligarşinin tümüyle yenildiğini söyleyemeyiz. Bürokratik oligarşi egemenliğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli getirilerinden birisi, bürokratik oligarşinin egemenliğinin son bulması olacak. 24 Haziran'dan sonraki süreçte, sistem tüm kurumlarıyla daha sağlıklı, hızlı işleyecek. Siyasi iktidar, başarısızlık halinde bedel ödeyeceğinin bilinciyle, daha sorumlu davranmak durumunda olacak.

'KUR BASKISINDAN KURTULACAĞIZ'

Rusya, İran, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerle ulusal para üzerinden alışveriş yapma hususundaki çabalar, altınla borçlanma gibi alternatifler kur baskısından kurtulmak açısından önemli.

'RUSYA'DAN ALDIĞIMIZ PETROLÜ, DOĞALGAZI DA KESEMEYİZ'

NATO müttefiki ülke olarak, Yunanistan nasıl S-300 almış ise bizim de Rusya'dan S-400 almamızda bir sorun yok. NATO'da müttefik olduğumuz ABD'den, an geliyor parayla dahi silah alamıyoruz. Dolayısıyla S-400'ten taviz söz konusu değil. Kaldı ki Rusya bize çok avantajlı bir kredi imkanı da sundu. Ayrıca Rusya'dan aldığımız petrolü, doğalgazı da kesemeyiz. Rusya'dan ülkemize 5 milyon turist geliyor. ABD'den ise beklentimiz, ilişkilerimizin, müttefiklik, stratejik ortaklık ruhuna her açıdan uygun olmasıdır.

'KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Nekbe'nin 70. yılında yaşanan hadiseler bir utanç tablosu. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan taviz vermeyiz. Filistin yalnız değildir. Diplomatik adımları atmaya devam edeceğiz. BM Genel Kurulu'na da gidebilir. Orada uygun bir zemin de var.

RAMAZAN BOYUNCA MİTİNG

Cuma (Yarın) Yenikapı'da dev bir buluşmayı gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'da da partimiz pazar günü bir miting yapacak. Diyarbakır mitinginin benzerlerini, ramazan boyunca Türkiye genelinde sürdürebiliriz. Bunları Cumhur İttifakı olarak yapmamız da gündeme gelebilir.

© AFP 2018 / RONEN ZVULUN, OZAN KOSE Netanyahu ile Erdoğan'dan Twitter düellosu

Netanyahu'nun attığı tweetle verdiğim cevap sinir uçlarına dokunmuş olmalı. Filistinlilerin direnişine destek çıkmamız bunları rahatsız ediyor. Ben, Hamas'ı terör örgütü olarak görmedim, görmüyorum. Hamas Filistinlilerin işgal altındaki topraklarını kurtarmanın gayreti içindeki direniş hareketlerinden biridir. İsrail orada işgalcidir.

'BUNU BİZ SÖYLEDİĞİMİZDE ÇILDIRIYORLAR'

Anti siyonist hahamlarla görüştüm. İsrail'in siyonist olduğunu söylüyorlar. Bunu biz söylediğimizde bazıları çıldırıyor. Hahamlar bize, 'Siz, Yahudiler ile Siyonistler arasındaki ayrımı iyi yapan bir lidersiniz' diyorlar. Kendilerine, haksızlığa karşı çıkmalarını, seslerini yükseltmelerini söyledim.

'KRALİÇE 92 YAŞINDA AMA DEHŞET HAFIZASI VAR'

Kraliçe 2. Elizabeth 92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi. Abdullah Bey'in (Abdullah Gül) Cumhurbaşkanı, benim Başbakan olduğum dönemde Türkiye'yi ziyaret etmişti. O ziyaretini, yaptığımız görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor. Konulara hakim.

'BİRLEŞİK KRALLIK'LA KAPSAMI TİCARET ANLAŞMASI YOLDA'

Birleşik Krallık'la kapsamlı serbest ticaret anlaşması ufukta gözüküyor. Bir takvim vermem doğru olmaz. Ama 24 Haziran'dan sonra adım atmaya hazırlar.

'ABD'NİN 'BEN YAPTIM OLDU' MANTIĞI YANLIŞ'

(İran ve nükleer anlaşma) Biz hakkın yanındayız. ABD'nin, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı geri çekilme kararını doğru bulmamamızın da sebebi bu. ABD'nin, İran konusunda 'Ben yaptım oldu' mantığıyla hareket etmesi doğru olmamıştır. İran'a geçmişte yaptırım uyguladılar da ne oldu? Fransa Peugeot'yu, Almanya Mercedes'i verdi. Çin zaten 'Ne istersen veririm' diyor.