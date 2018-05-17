Erdoğan: 'Oyunuzu cumhurbaşkanına verin aşağıda kime oy verirseniz verin' diye bir mantık olamaz

Erdoğan, daha önce 'münafık çetesi' ifadesini kullandığı 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama AK Parti'ye vermeyeceğim' diyenler hakkında yeni bir açıklamada bulundu.
Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun aktardığına göre İngiltere'deki ziyaretlerinin ardından Türkiye dönüşü gazetecilere konuşan Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
Biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. 'Cumhurbaşkanlığı'nda Erdo an'a oy verin, aşağıda kime oy verirseniz verin' şeklinde bir mantık olamaz. Kimse aramıza nifak sokamaz. O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Teşkilatımıza, 'Tabanda partinize sahip çıkacaksınız' diyoruz. İttifak konusunda kararlılığımız son derece net. Sayın Bahçeli'ninki de net. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz Cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. 'Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım' diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. BBP'yi de Cumhur İttifakı bünyesine dahil ettik. BBP adayları bu seçimlere bizim partimizden girecek.
'24 HAZİRAN'DAN SONRA EKONOMİ DAHA SAĞLIKLI YÜRÜYECEK'
'KUR BASKISINDAN KURTULACAĞIZ'
Rusya, İran, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerle ulusal para üzerinden alışveriş yapma hususundaki çabalar, altınla borçlanma gibi alternatifler kur baskısından kurtulmak açısından önemli.
'RUSYA'DAN ALDIĞIMIZ PETROLÜ, DOĞALGAZI DA KESEMEYİZ'
'KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'
ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Nekbe'nin 70. yılında yaşanan hadiseler bir utanç tablosu. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan taviz vermeyiz. Filistin yalnız değildir. Diplomatik adımları atmaya devam edeceğiz. BM Genel Kurulu'na da gidebilir. Orada uygun bir zemin de var.
RAMAZAN BOYUNCA MİTİNG
Cuma (Yarın) Yenikapı'da dev bir buluşmayı gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'da da partimiz pazar günü bir miting yapacak. Diyarbakır mitinginin benzerlerini, ramazan boyunca Türkiye genelinde sürdürebiliriz. Bunları Cumhur İttifakı olarak yapmamız da gündeme gelebilir.
Netanyahu'nun attığı tweetle verdiğim cevap sinir uçlarına dokunmuş olmalı. Filistinlilerin direnişine destek çıkmamız bunları rahatsız ediyor. Ben, Hamas'ı terör örgütü olarak görmedim, görmüyorum. Hamas Filistinlilerin işgal altındaki topraklarını kurtarmanın gayreti içindeki direniş hareketlerinden biridir. İsrail orada işgalcidir.
'BUNU BİZ SÖYLEDİĞİMİZDE ÇILDIRIYORLAR'
Anti siyonist hahamlarla görüştüm. İsrail'in siyonist olduğunu söylüyorlar. Bunu biz söylediğimizde bazıları çıldırıyor. Hahamlar bize, 'Siz, Yahudiler ile Siyonistler arasındaki ayrımı iyi yapan bir lidersiniz' diyorlar. Kendilerine, haksızlığa karşı çıkmalarını, seslerini yükseltmelerini söyledim.
'KRALİÇE 92 YAŞINDA AMA DEHŞET HAFIZASI VAR'
'BİRLEŞİK KRALLIK'LA KAPSAMI TİCARET ANLAŞMASI YOLDA'
Birleşik Krallık'la kapsamlı serbest ticaret anlaşması ufukta gözüküyor. Bir takvim vermem doğru olmaz. Ama 24 Haziran'dan sonra adım atmaya hazırlar.
'ABD'NİN 'BEN YAPTIM OLDU' MANTIĞI YANLIŞ'
(İran ve nükleer anlaşma) Biz hakkın yanındayız. ABD'nin, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı geri çekilme kararını doğru bulmamamızın da sebebi bu. ABD'nin, İran konusunda 'Ben yaptım oldu' mantığıyla hareket etmesi doğru olmamıştır. İran'a geçmişte yaptırım uyguladılar da ne oldu? Fransa Peugeot'yu, Almanya Mercedes'i verdi. Çin zaten 'Ne istersen veririm' diyor.
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