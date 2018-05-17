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    İngiltere'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen grup

    AK Parti'ye göre seçim döneminin en tehlikeli durumları

    © REUTERS / Phil Noble
    Türkiye
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    AK Parti, 24 Haziran'daki seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını devam ettiriyor. Partinin kurmayları seçim döneminde en tehlikeli durumun partinin yüksek veya düşük oy alacağına ilişkin algı olduğunu belirtti.

    Taksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis
    © AA /
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    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre AK Parti, seçim çalışmalarında vatandaşın nabzını tutmak ve ona göre politika geliştirmek için anlık-günlük strateji belirleyecek. Tüm söylemler ve alınan kararlar, telefon anketiyle halka sorulacak. 

    MUHALEFETE GÖRE DİL DEĞİŞİKLİĞİ

    15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde oğlu ile birlikte yaşamını yitiren AK Parti'nin reklam kampanyalarının mimarı Erol Olçok ’un şirketi Arter, kampanyada yer almayacağını duyurmuştu. Seçim kampanyası başlamak üzereyken, çalıştığı şirketi değiştiren AK Parti’de, kampanya boyunca kullanılacak söylem ve başlıklar, günün gelişen koşullarına, muhalefetin kullandığı dile ve gündem oluşturacak konulara göre belirlenecek. Yapılan konuşmaların ve geliştirilen söylemin ‘sosyal kırılganlık algısı’ anlık ölçülecek. Ona göre politika değiştirilecek veya geliştirilecek.

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
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    'ÇOK TEHLİKELİ OLUR'

    Parti kurmayları, seçim dönemlerinde en tehlikeli durumun partinin yüksek veya düşük oy alacağına ilişkin algı olduğunu belirttiler. Parti kurmayları, “Yüksek oy alacağı duygusunun hakim olması, ‘bizim oyumuza ihtiyaç yok’ algısı yaratabilir. Düşük olduğuna ilişkin yayılmak istenen hava da ‘Yapılacak bir şey yok’ duygusu yaratır ki, bu çok tehlikeli olur. Geliştirilen tüm strateji, seçmeni 24 Haziran tarihine kadar dinç tutmaya yönelik olacak” dedi. 

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmayları.
    © AA /
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    AF DESTEK GÖRMEDİ

    Kampanya boyunca seçmenin hoşuna gidecek ‘yumuşak bir dil’ kullanılması planlanıyor. Özellikle, Kudüs, dış politika ve ekonomi başlıkları öncelik oluşturacak. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı ve Türkiye’nin dış kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmekle ilgili çabası, bu süreçte seçmeni diri tutmak için kullanılacak. Açıklanan seçim paketinin olumlu sonuçlarını seçimde göreceklerini düşünen AK Parti kurmayları, son hafta tartışma konusu olan af-kısmi af başlığının ise seçmende karşılığı olmadığını saptadı. 

     

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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