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    Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun Filistin Büyükelçiliği'ne ziyareti.

    Karamollaoğlu: İsrail’in kınanması vahşeti engellemiyor, yaptırıma ihtiyaç var

    © AA /
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Gazze'deki katliamı sonrası Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa’yı ziyaret etti. Saadet lideri, İsrail'e yönelik ağır ithamların kullanılmasının ya da kınanmasının vahşeti engellemediğini belirterek yaptırım çağrısında bulundu.

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    © REUTERS / Baz Ratner
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    Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya ayrı ayrı dayanışma ziyaretinde bulundu.

    Burada bir açıklama yapan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

    “İsrail’in kınanması, bu tip saldırılara engel olmuyor. İsrail’i çok ağır ifadelerle telin etmek, İsrail’in vahşetini engellemiyor. İsrail sadece güçten anlar, yaptırımdan anlar. Bundan dolayı biz ısrarla mutlaka İsrail karşısında başta İslam alemi olmak üzere bütün ülkelerin daha farklı bir direniş göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Yaptırımlara ihtiyaç var. Kınama, elinde gücü, imkânı olmayan kitleler tarafından yapılabilir. Bunlarda hükümetleri zorlamak için yapılır. Ama ne yazık ki şu anda ülkeler sadece kınamakla yetiniyorlar. Cuma günü de İslam ülkeleri İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da bir toplantısı olacak, Türkiye’nin daveti üzerine. Ümit ediyoruz ki, burada bir takım yaptırım kararları çıkar.” 

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    © AA / Erhan Elaldı
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    Karamollaoğlu, Filistin'le ilgili olarak hükümete yönelik "Biz bir miting tertiplemeye karar vermiştik ama siz buna karar verince biz bundan vazgeçtik. İktidarlar miting tertip etmez, iktidarlar icraat yapar" ifadelerini de kullanmıştı.

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    Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da 'emperyalizmin ve siyonizmin başarıya ulaşamayacağını' söyledi. Reyhan, Filistin'de hayatını kaybedenlerin yalnızca Filistin halkının değil, 'bütün İslam aleminin ve bütün insanlığın şehitleri olduğunu' ifade etti. Reyhan, "Sadece Türklerin değil bütün dünya Filistinlilerin yanındadır. Parti olarak  Filistin davasına her türlü desteği sunmaya hazırız" dedi.

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    Etiketler:
    Vatan Partisi, Saadet Partisi, Utku Reyhan, Faed Mustafa, Temel Karamollaoğlu, Filistin, Türkiye
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