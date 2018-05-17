HSK: Kumpas yapacak, delil uyduracak hakim savcı kalmadı

“Türk yargısının sorunları, dünyada da olduğu gibi hep oldu, olacak. 2007'den sonra ilk defa yargı belli bir terör örgütünün saldırısı altına girmiş. Yani o zamana kadar yargıya sızmalar olmuş ama 2007'den sonra başlayan süreçte o örgüt operasyonel hale gelmiş. 12 Eylül öncesinde de polis, öğretmen kutuplaştı ama yargı hiçbir zaman kutuplaşmadı. Yargı, adaleti hiçbir zaman başka bir amaç için kullanmaya izin verenlere alet olmadı. FETÖ işte bunu yaptı. 15 Temmuz sonrası yargının kendi içindeki bu durumdan kurtulması için 4 binin üzerinde hakim ve savcı emeklilik ve ihraç yoluyla bu meslekten çıkarıldı.
Şu anda hakim savcılarımızın tamamı bağımsız, vicdanlı, iradeli, hakimlik edebine sahip kişilerden oluşuyor. Deliller çıktığı sürece de yani FETÖ örgütüyle irtibatı tespit edilenler hızla meslek dışına çıkarılmaya devam edilecek. Türkiye'de adaletin yokluğundan bahsedeceksek 2007-2013 yılları arasındadır. Darbe teşebbüsüyle ilgili açılmamış dava kalmadı. Kararlar çıkmaya başladı. 2018 yılı sonunda ağırlıklı olarak FETÖ davaları bitmiş olacak.”
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