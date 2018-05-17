Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı paylaşım

Sosyal medyada dikkat çeken bu paylaşımda, Küba devriminin önderlerin Ernesto Che Guevara’nın bir cephede yoldaşı Fidel Castro'ya yazdığı mektubun sonuna düştüğü “Zafere kadar daima” anlamına gelen, “Hasta la victoria siempre Commandante” ifadeleri yer aldı.
Hasta la victoria siempre Commandante!— Genç Saadet (@gencsaadet) May 16, 2018
#HuzurSaadette pic.twitter.com/7qqp3J0upj
Karamollaoğlu'nun sağ yumruğunu kaldırdığı bir fotoğraf da sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Karamollaoğlu pozunu "Gaza geldim" diyerek açıklamıştı.
Karamollaoğlu'ndan sol yumruk yorumu: Gaza geldimhttps://t.co/YoMeAiej35 pic.twitter.com/vjHft68YgD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 31 Mart 2018
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