Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı paylaşım

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezi Twitter hesabından, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun fotoğrafı Che Guevara’nın sözü ile paylaşıldı.

Sosyal medyada dikkat çeken bu paylaşımda, Küba devriminin önderlerin Ernesto Che Guevara’nın bir cephede yoldaşı Fidel Castro'ya yazdığı mektubun sonuna düştüğü “Zafere kadar daima” anlamına gelen, “Hasta la victoria siempre Commandante” ifadeleri yer aldı.

Karamollaoğlu'nun sağ yumruğunu kaldırdığı bir fotoğraf da sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Karamollaoğlu pozunu "Gaza geldim" diyerek açıklamıştı.