19 Mayıs etkinliklerine eylem hazırlığındaki IŞİD'lilere operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 2'si Suriyeli, 9 şüphelinin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı.
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Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.
Evlerinde gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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