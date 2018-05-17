Kalın: İslam zirvesinde dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yarın İstanbul'da düzenlenecek olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, Filistin’de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yarın İstanbulda düzenlenecek olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, Filistin’de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İİT zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD Yönetimi’nin uluslararası hukuku ihlal ederek Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulaması ve bu bağlamda Gazze’de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin katledilmesiyle ortaya çıkan vahim gelişmelerin ele alınması amacıyla, İİT Zirve Dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, 18 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da İİT üyesi ülke Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla Olağanüstü İslam Zirvesi düzenlenecektir” dedi.

Zirve’de İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs davasını savunmak amacıyla Filistin devleti ve halkıyla dayanışma ve işbirliği içinde izleyecekleri tutum ve atacakları adımlar üzerinde durulacağını vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsrail’in işgali ve Filistin meselesi sadece Müslüman ülkelerin değil, hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesidir. Zirve’de Filistin’de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır.”