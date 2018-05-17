Hükümetten Atilla kararına yorum: FETÖ, CIA, FBI ve ABD yargısı arasındaki işbirliğinin somut ispatı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmasını "Mahkeme hukuku çiğnedi, adil yargılama yapmadı, önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı" diyerek yorumladı. Bozdağ, "Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD yargısı arasındaki işbirliğinin de somut ispatıdır" dedi.