Hükümetten Atilla kararına yorum: FETÖ, CIA, FBI ve ABD yargısı arasındaki işbirliğinin somut ispatı

ABD'de İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili davadaki tek sanık konumunda olan Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. 14 aylık tutukluluk süresinin cezadan düşürülmesi kararı uyarınca Atilla, sadece 18 ay daha hapis yatacak.
Karara Türk hükümetinden tepki geldi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu mesajları paylaştı:
- Mahkeme hukuku çiğnedi, adil yargılama yapmadı, önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı.
- Bu dava hukuki değildir, siyasidir. Bu dava, ABD beslemesi, halen dahi ABD'nin himaye ettiği ve ABD'nin piyonu FETÖ'nün, 17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye'de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD'de sürdürülmesidir.
- Kumpas davalarla kimse Türkiye'yi dize getiremez ve Türkiye'ye rota tayin edemez.
- Bu dava Türkiye’de ve ABD’de FETÖ, CIA, FBI ve ABD yargısı arasındaki işbirliğinin de somut ispatıdır.
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