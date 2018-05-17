Menzil tarikatından gazetelere 24 Haziran ilanı: Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Menzil tarikatı, gazetelere verdiği ilanla 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

© AA / Okan Özer 'İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları Menzil tarikatının elinde'

Gazetelere verilen, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Genç-Kon imzalı ilanda şu ifadeler yer aldı:

"24 Haziran Genel seçimlerine giderken;

Bağımsızlığımızı tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bürokratik prangalardan kurtulmuş, milli ve manevi değerlerini muhafaza eden ve geliştiren bölgesinde lider, ezilenlere umut ve dünya barışının teminatı olacak Büyük Türkiye'nin inşası en önemli hedeflerimizden biridir.

Yeni hükümet sisteminin söz konusu hedeflerimize ulaştıracağına devletin millet için var olduğu esası ile sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimi değil toplumun tamamını güvence altına alacağına vesayet sistemine son vereceğine, sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inanmaktayız.

İşte, Menzilcilerin ilanı. Görünen o ki Menzilciler, bir iş adamı derneği de kurmuş. Bu, tarikatın ne denli zenginleştiğini de ifade ediyor. Bir zamanların TUSKON’u gibi… pic.twitter.com/DLrhTuexVn — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 17 Mayıs 2018

© REUTERS / CHARLES MOSTOLLER Fethullahçıların yerine Menzil tarikatı mı geçiyor?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi duyururuz."

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan da ilanda adı geçen kurumlar adına dün düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ve MHP'nin bulunduğu Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurmuştu.