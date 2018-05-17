Menzil tarikatından gazetelere 24 Haziran ilanı: Erdoğan'ı destekleyeceğiz

"24 Haziran Genel seçimlerine giderken;
Bağımsızlığımızı tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bürokratik prangalardan kurtulmuş, milli ve manevi değerlerini muhafaza eden ve geliştiren bölgesinde lider, ezilenlere umut ve dünya barışının teminatı olacak Büyük Türkiye'nin inşası en önemli hedeflerimizden biridir.
Yeni hükümet sisteminin söz konusu hedeflerimize ulaştıracağına devletin millet için var olduğu esası ile sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimi değil toplumun tamamını güvence altına alacağına vesayet sistemine son vereceğine, sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inanmaktayız.
İşte, Menzilcilerin ilanı. Görünen o ki Menzilciler, bir iş adamı derneği de kurmuş. Bu, tarikatın ne denli zenginleştiğini de ifade ediyor. Bir zamanların TUSKON’u gibi… pic.twitter.com/DLrhTuexVn— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 17 Mayıs 2018
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan da ilanda adı geçen kurumlar adına dün düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ve MHP'nin bulunduğu Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)