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    Türkiye sandık başında

    AS Parti: Seçimin sonucunu etkileyebilecek konumdayız

    © AA / Bülent Doruk
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (344)
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    Emekli astsubaylar ve aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişiye hitap ettiklerini söyleyen AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu etkileyebilecek konumda olduklarını ileri sürdü.

    As Parti
    © AA / Arşiv
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    24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayıkcı, "Bizim penceremizden baktığımızda AS Parti, 2018 seçimlerinin sonucunu etkileyebilecek konumda bir partidir. Muhalefet açısından bakıldığında, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda, muhalefetin ikinci tura kalan cumhurbaşkanı adayı öyle ya da böyle HDP'nin desteğine ihtiyaç duyacaktır" dedi.

    "Muhalefet tek başına HDP'nin desteğini alırsa o zaman farklı kesimlerden de hatırı sayılır oy kaybına uğraması kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullanan Kayıkçı, şöyle devam etti:

    'BİR YÖNÜMÜZ HDP'YE BİR YÖNÜMÜZ ASKERE BAKIYOR ALGISIYLA KAYIPLAR MİNİMİZE EDİLEBİLİR'

    referandum - sandık - İzmir
    © REUTERS / Osman Orsal
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    "Ama hem AS Parti desteğini, hem de HDP desteğini alırsa bu durumda 'Bir yönümüz HDP'ye bakarken öbür yönümüz de askere bakıyoruz' algısı oluşturup kayıplarını minimize edebilecek, ivmeyi artıya çevirecektir. İktidar açısından bakıldığında ise son yıllarda çözüm süreci, Ergenekon-Balyoz olayları, 15 Temmuz elim hadisesinden sonra TSK'nın hiyerarşik yapısına müdahale, MGK yapısına müdahale, askeri hastanelerin sivillere devri, askeri okulların kapatılması, askeri mahkemelerin kapatılması, 'askeri arazilerin sivillere satılıyor' algısı ile demoralize olan büyük bir kesimin gönlünü alıp 'Suçluyla kararlılıkla mücadele ediyoruz ama masumların da sonuna kadar yanındayız' algısı ile kırılan gönülleri onarıp orduya güvenin yeniden tesis edilmesine vesile olabilecektir."

    'İSTER İKTİDAR, İSTER MUHALEFET, SEÇİM MANİFESTOLARINI İZAH EDERLERSE…'

    Şu ana kadar herhangi bir parti ile yaklaşan seçimler öncesi görüşmediklerini dile getiren Kayıkcı, "İster iktidar, ister muhalefet olsun, bizden destek talepleri olursa kapımızı çalarlar ya da bizi davet ederler. Seçim manifestolarını, seçim beyannamelerini izah ederlerse bizler de yetkili kurullarımızda değerlendirip kimi destekleyeceğimize süratle karar verir, gereği neyse onu yaparız. Meclis'te bizlerden de temsilci olmasından elbette onur duyarız" diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (344)

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    Etiketler:
    Balyoz, Ergenekon, erken seçim, İYİ Parti, AK Parti, TSK, CHP, HDP, MHP, As Parti, Cavit Kayıkcı, Türkiye
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