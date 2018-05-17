Diplomatları, Yüksekdağ'ın duruşmasına alınmayan Almanya'dan Türkiye'ye ihlal suçlaması

© AA / Serhat Çağdaş Yüksekdağ'ın mahkemede yaptığı savunmaya dava açıldı

HDP'nin siyaset yasağı getirilen eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılanmasına gerekçe olan dosyanın 5. duruşması bugün Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülüyor.

Duruşmayı izlemek için Sincan'a gelen Alman diplomatların salona girmelerine izin verilmedi.

Diplomatların duruşmaya alınmamasına tepki gösteren Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi Viyana Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı.

Büyükelçilik açıklamasında, "Türk yasaları ve diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Anlaşması yine dikkat çekici bir şekilde ihlal edilerek diplomatlar gizli olmayan duruşmaya alınmamıştır" denildi.

.@FigenYuksekdag‘ın duruşması: Türk yasaları ve Diplomatik İlişkiler hakkındaki Viyana Anlaşması yine dikkat çekici bir şekilde ihlal edilerek diplomatlar gizli olmayan duruşmaya alınmamıştır. @TC_Disisleri + @adalet_bakanlik bilgilendirilmiş fakat çözüm bulmayı reddetmektedir. pic.twitter.com/LpKaisRPjm — AlmanyaBE (@AlmanyaBE) May 17, 2018

Büyükelçilik, konuyla ilgili Türk Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'nın bilgilendirildiğini ancak çözüm bulmayı reddettiğini belirterek, "Bu kabul edilemez ve Türkiye'de hukuk devletinin gidişatına dair kötü bir işarettir" ifadesine yer verdi.