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    MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya

    MHP'li vekil Kaya: Partimin üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek

    © AA /
    Türkiye
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    24 Haziran'daki seçimde partisinin ortağı AK Parti'nin genel başkanı Erdoğan'a oy vermeme çağrısı yapan İstanbul Mİlletvekili Atila Kaya'dan yeni açıklama geldi: "Milliyetçi-ülkücü camia, AKP ile yapılan ittifaktan rahatsız. MHP tabanının üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek. Erdoğan, tek adam rejimi kurmak istiyor."

    MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya
    © AA /
    MHP'li Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin
    Sözcü'den Kemal Elibol'a konuşan Kaya, yine gündem oluşturacak açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın yıllarca ülkücü camiaya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini belirten Kaya, "Tabanda ‘Böyle tutum takınan kişi niye bizim adayımız olsun' diye ciddi rahatsızlık var. Kayıtsız şartsız Erdoğan'a niye destek verildiğini taban ve seçmenimiz bilmiyor” diye konuştu. 

    'ERDOĞAN'IN SEÇMENDEN ONAY ALMAMASI İÇİN MÜCADELE YÜRÜTTÜK'

    Kaya, 16 Nisan dönemindeki tavrını da anlatırken şunları söyledi:

    MHP'nin anayasa referandum sürecinde yürüttüğü politikalara karşı olduğum için genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettim. Anayasa değişiklik paketi ülkeyi tek adam ve parti devletine götürüyordu. Erdoğan'ın şahsında temsil edilen bu anlayışın seçmenden onay almaması için mücadelesi yürüttük.

    MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya
    © AA /
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    'KENDİMLE ÇELİŞKİYE DÜŞMEMEK İÇİN ADAY OLMADIM'

     MHP'de tek adam ve parti devleti rejimine karşı çıkan bir milletvekili olarak tekrar aday olmadım. Aday olsam, cumhur ittifakını seçmenlere nasıl anlatırdım. Tek adam rejimi kurmak isteyen Erdoğan adayımız deyip nasıl propaganda yapabilirdim? Kendi kendimle çelişkiye düşmemek için milletvekilliğine aday olmadım.

    'BU SEÇİMDE ERDOĞAN'A 16 NİSAN'DAN DAHA FAZLA 'HAYIR' OYU ÇIKACAK'

     Referandumda bizim tabandan ne kadar hayır oyu çıktıysa bu seçimde Erdoğan'a ondan daha fazla hayır oyu çıkacak.  Sözde AKP ile cumhur ittifakı yapıldı. İttifak da var da bir rektör, müsteşar, genel müdür, vali Allah rızası için bürokraside bir tek ülkücüye aktif görev verildi mi? Erzincan'dan bir partilimiz aradı. Ülkücü arkadaşlarımıza kamuda aktif görev verilip-verilmediğini sordum. ‘Şube müdürü bile yok' dedi. Taşeron işçiliğe başvuran MHP'li arkadaşlarımıza, ‘Git AKP İl başkanlığından referans getir' deniliyor. Madem böyle bir ittifak kurduk niye devlet kademelerinde ülkücülere görev verilmiyor?

    MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya
    © AA /
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    'ÖLÜSÜ BİLE YÜZDE 11 ÇIKARAN MHP…'

    Sahada yaptığım gözlemlerde AKP tabanında ve teşkilatlarında o eski heyecan, şevk ve enerji yok. Çok ciddi yıpranmışlık ve onların tabiriyle metal yorgunluğu var. Ekonomik kaygılar toplumda artmış durumda. Dövizin ateşinin düşmemesi halkta karşılık bulmamalarına neden oluyor. Bu tabloda Erdoğan'ın ilk turda seçilemez. 2. tura Erdoğan'la birlikte  Muharrem İnce'nin kalacağı görünüyor. MHP tabanı, ‘1 Kasım seçimlerinde ölüsü bile yüzde 11.6 çıkan MHP kendi adayını neden çıkarmadı' diye soruyor.

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, MHP, Atila Kaya, Türkiye
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