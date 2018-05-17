MHP'li vekil Kaya: Partimin üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek

Sözcü'den Kemal Elibol'a konuşan Kaya, yine gündem oluşturacak açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın yıllarca ülkücü camiaya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini belirten Kaya, "Tabanda ‘Böyle tutum takınan kişi niye bizim adayımız olsun' diye ciddi rahatsızlık var. Kayıtsız şartsız Erdoğan'a niye destek verildiğini taban ve seçmenimiz bilmiyor” diye konuştu.

'ERDOĞAN'IN SEÇMENDEN ONAY ALMAMASI İÇİN MÜCADELE YÜRÜTTÜK'

Kaya, 16 Nisan dönemindeki tavrını da anlatırken şunları söyledi:

MHP'nin anayasa referandum sürecinde yürüttüğü politikalara karşı olduğum için genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettim. Anayasa değişiklik paketi ülkeyi tek adam ve parti devletine götürüyordu. Erdoğan'ın şahsında temsil edilen bu anlayışın seçmenden onay almaması için mücadelesi yürüttük.

MHP'de tek adam ve parti devleti rejimine karşı çıkan bir milletvekili olarak tekrar aday olmadım. Aday olsam, cumhur ittifakını seçmenlere nasıl anlatırdım. Tek adam rejimi kurmak isteyen Erdoğan adayımız deyip nasıl propaganda yapabilirdim? Kendi kendimle çelişkiye düşmemek için milletvekilliğine aday olmadım.

'BU SEÇİMDE ERDOĞAN'A 16 NİSAN'DAN DAHA FAZLA 'HAYIR' OYU ÇIKACAK'

Referandumda bizim tabandan ne kadar hayır oyu çıktıysa bu seçimde Erdoğan'a ondan daha fazla hayır oyu çıkacak. Sözde AKP ile cumhur ittifakı yapıldı. İttifak da var da bir rektör, müsteşar, genel müdür, vali Allah rızası için bürokraside bir tek ülkücüye aktif görev verildi mi? Erzincan'dan bir partilimiz aradı. Ülkücü arkadaşlarımıza kamuda aktif görev verilip-verilmediğini sordum. ‘Şube müdürü bile yok' dedi. Taşeron işçiliğe başvuran MHP'li arkadaşlarımıza, ‘Git AKP İl başkanlığından referans getir' deniliyor. Madem böyle bir ittifak kurduk niye devlet kademelerinde ülkücülere görev verilmiyor?

Sahada yaptığım gözlemlerde AKP tabanında ve teşkilatlarında o eski heyecan, şevk ve enerji yok. Çok ciddi yıpranmışlık ve onların tabiriyle metal yorgunluğu var. Ekonomik kaygılar toplumda artmış durumda. Dövizin ateşinin düşmemesi halkta karşılık bulmamalarına neden oluyor. Bu tabloda Erdoğan'ın ilk turda seçilemez. 2. tura Erdoğan'la birlikte Muharrem İnce'nin kalacağı görünüyor. MHP tabanı, ‘1 Kasım seçimlerinde ölüsü bile yüzde 11.6 çıkan MHP kendi adayını neden çıkarmadı' diye soruyor.