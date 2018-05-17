İnce, tarih verdi: Konuşmamı canlı yayında vermeyen kanalların önünde miting yapacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya'da miting yaparken CNN Türk'ün canlı yayını kesmesi üzerine "Konuşmamı canlı yayında vermeyen kanallarının önünde haftaya miting yapacağım" dedi. İnce, medyaya "Dünyada ne kadar yabancı basın varsa geldi röportaj yaptı ama bizimkiler gelmiyor" ifadesiyle sitem etti.

Amasya mitinginde konuşan İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

(Seçim kampanyasına destek) Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşehride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatır. Sizin gücünüz ile yapacağız bunu. Bakalım Amasya’dan 5 lira 10 lira.

#CANLI İnce Amasya'da:

"Dolar geldi 4,50'ye, euro geldi 5,50'ye. Ekonomi Bakanı'na soruyorlar 'Kurlardaki artışla ilgilenmiyorum diyor. Bu ciddiyetsiz ortamdan kurtulacağız" https://t.co/V6qmXckpNL https://t.co/EQIvulHcF6 — CNN Türk (@cnnturk) 17 Mayıs 2018

'BUNLAR NE İÇİYOR?'

Soru şöyleydi. Sayın Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş. Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek dedim. Bugün bazı militanlar ‘Özal öldürülmüş onlara da bu mesajı vermişim.' Bunlar ne içiyorlar doğrusu merak ediyorum. Seçimle gelen seçilme gider.

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'POLİSLERE SENDİKA HAKKI VERECEĞİZ, ANGARYA YOK'

Ataması yapılmamış binlerce öğretmen var. 3600 sorununu çözdüğümüzde 200 bin öğretmen emekli olacak. Yerlerine gençler gelecek. Polislere sendika hakkı vereceğiz, angarya yok. Mesai ücreti alacaklar. Tüm bunları başaracağız. Türkiye'de herkes, meslek yüksek okulu mezunu herkes 9'a 2'den başlıyor, astsubaylar 9'a 1'den başlıyor. Tüm bunları tespit ettik. Bunları çözeceğiz.

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Gençler, öğrencilerim, evlatlarım. Size söz veriyorum. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Devlet okutacak onları. Memleket aşkıyla geri gelecekler ve ülkemizi kalkındıracaklar. Ekonomi, sen cumhurbaşkanı olduğunda neden düzeltilmeli? Bir vatandaş bunu bana sormalı.

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'SARAYA FİLAN GELMEYİN, EVİME DOYAMADIM'

İnce'nin konuşması sırasında CNN Türk yayını kesti. CHP'nin adayı da bu sırada şunları söyledi:

"Dünyanın neresinde medya varsa röportaj yaptı. Bizim medya korkuyor gelemiyor. Şimdi Amasya'dan söylüyorum. Bu mitingi vermeyen hangi kanalsa önünde mitin yapacağım. Türkiye'yi 3B ile buluşturacağız. Sloganımız 3B, bunu birlikte başaracağız. Kendimi sizlere, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bir dakika, bir şeyi unuttum. Saraya falan gelmeyin 24 Haziran'da. Ben orada oturmayacağım. Ben 14 yıl kirada oturdum, yeni bir ev aldım. Evime doyamadım, evden çıkmam. Bu kadar insan da benim eve sığmaz ama."