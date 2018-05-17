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    Muharrem İnce

    İnce, tarih verdi: Konuşmamı canlı yayında vermeyen kanalların önünde miting yapacağım

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya'da miting yaparken CNN Türk'ün canlı yayını kesmesi üzerine "Konuşmamı canlı yayında vermeyen kanallarının önünde haftaya miting yapacağım" dedi. İnce, medyaya "Dünyada ne kadar yabancı basın varsa geldi röportaj yaptı ama bizimkiler gelmiyor" ifadesiyle sitem etti.

    Amasya mitinginde konuşan İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    • (Seçim kampanyasına destek) Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşehride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatır. Sizin gücünüz ile yapacağız bunu. Bakalım Amasya’dan 5 lira 10 lira.

    'BUNLAR NE İÇİYOR?'

    • Soru şöyleydi. Sayın Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş. Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek dedim. Bugün bazı militanlar ‘Özal öldürülmüş onlara da bu mesajı vermişim.' Bunlar ne içiyorlar doğrusu merak ediyorum. Seçimle gelen seçilme gider.

    'SEÇİLİNCE GAZZE'YE GİDECEĞİM'

    • İsrail - Türkiye
      © Flickr /
      ‘İsrail ile anlaşmaların iptali’ önergesi, AK Parti tarafından reddedildi
      Erdoğan 'Gazze'ye gideceğim' deyip Gebze'ye gitti, Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim. Devlette devamlılık esastır. Hükümete Erdoğan’a diyoruz ki İsrail mallarını boykot et, tohum alma, Mavi Marmara’da aldığın parayı geri ver diyorum olmaz diyor. Sadece miting yapacak miting. Çünkü Filistin’deki Müslümanlar değil derdi seçim seçim. Değerli Amasyalılar, hükümete diyoruz ki; yapma, etme, gel İsrail mallarını boykot et. Edemem diyor. Ticareti kes? Kesemem diyor. Petrol taşımacılığı yapma, olmaz diyor. Mavi Marmara'da aldığın 20 milyonu geri ver, veremem diyor. E ne yapacaksın İsrail'e karşı? Hiçbir şey yapmıyorsun. Yapacağı tek şey miting. Çünkü derdi Filistin'deki Müslümanlar değil. Derdi, 24 Haziran'daki seçim. Amasya'dan sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni şu an sen yönetiyorsun, ben de adayım. Filistin konusunda ABD ve İsrail'e karşı dik dur, söz veriyorum yanında duracağım. 

    ERDOĞAN'A MAVİ MARMARA GÖNDERMESİ: 'BANA SORDUNUZ MU' DEME

    • İsrail - Türkiye
      © REUTERS / Baz Ratner
      Mavi Marmara anlaşmasının iptaline ret oyu veren AK Parti’den savunma
      Ama sonra, Mavi Marmara'da olduğu gibi 'Bana sordunuz mu' deme. Benim gibi meydan oku. 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda üç ay içinde yargıyı düzenleyeceğiz. Üç ay içinde yüksek yargı, tarafsız, bağımsız olacak. Bu kadar. Yani ABD, yani AB Türkiye'nin demokrasisini esas alarak 'Sizde yargı düzgün değil' diyemeyecek. Üç ay sonra ABD'ye döneceğim; 'Yargıyı düzelttik, şimdi senden FETÖ'nün iadesini istiyorum.' 24 Aralık, Hristiyanların Noel günü. Bu mübarek Ramazan gününde söz veriyorum. Seçimden üç ay sonra, ABD'ye "FETÖ'yü iade et" diyeceğim. Eğer iade etmezse, 24 Aralık Noel. İncirlik'teki Amerikan askerleri, Noel'i Washington'da kutlar. 

    'POLİSLERE SENDİKA HAKKI VERECEĞİZ, ANGARYA YOK'

    • Ataması yapılmamış binlerce öğretmen var. 3600 sorununu çözdüğümüzde 200 bin öğretmen emekli olacak. Yerlerine gençler gelecek. Polislere sendika hakkı vereceğiz, angarya yok. Mesai ücreti alacaklar. Tüm bunları başaracağız. Türkiye'de herkes, meslek yüksek okulu mezunu herkes 9'a 2'den başlıyor, astsubaylar 9'a 1'den başlıyor. Tüm bunları tespit ettik. Bunları çözeceğiz. 

    'TCMB BAĞIMSIZ, BAŞKANINI NASIL GENEL MERKEZİNE ÇAĞIRIRSIN?'

    • Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
      © AA /
      Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, AK Parti Genel Merkezi'nde
      Bakın ekonomimiz kötü değil mi? Muharrem İnce, sen cumhurbaşkanı olduğunda ne yapacaksın? Dün ne oldu, Merkez Bankası Başkanı'nı AKP Genel Merkezi'ne çağırdılar. Yanlış. Merkez Bankası Başkanı bağımsız, sen onu nasıl parti genel merkezine çağırırsın. Bunu yaparsan dış sermaye sana güvenmez. Para sana güvenmez. Uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. 

    YILDIRIM'A TEPKİ: BU CIVIK ORTAMDAN KURTULACAĞIZ

    • Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
      © AA /
      Zeybekci: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum
       Dolar 4.50, euro 5.50. Binali Yıldırım'a soruyorlar 'Dolar ne olacak' diye? 'Dolsa ne olur, dolmasa ne olur' diyor. Bu cıvıklıktan kurtulacağız, devlet adamı olacağız. Ekonomi Bakanı 'Kurlardaki artışla ilgilenmiyorum' diyor. Millet fakirleşiyor, sen ilgilenmiyorsun ama millet ilgileniyor. Önce devlet adamı gibi davranacağız. Uzun vadede Türkiye'yi nasıl kalkındıracağız? AKP'nin son 16 yılda yaptığı en kötü şeyler, dış politika ve eğitim. Yol yaptı mı? Yaptı. Ama kalitesiz yaptı. Yaptığı yollar çöküyor. Hastane yaptı mı? Kalitesiz yaptı. Köprü yaptı mı? Yaptı. Ama geçmesen de parasını ödüyorsun. Şimdi soruyor, ey CHP diye. Benzettim mi? Allah benzetmesin. "Ey CHP" diyor. "Sen hiç köprü yaptın mı" diyor. Şimdi ben soruyorum, "Ey Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Ey Erdoğan, sen hiç TEKEL yaptın mı?" Hep satıyorsun.

    'FİZİK ÖĞRETMENİ OLARAK SÖZ VERİYORUM…'

    • referandum - sandık - İzmir
      © REUTERS / Osman Orsal
      Remres anketi: Bu pazar seçim olsa Erdoğan ve İnce'nin oyları eşit
      Size bir fizik öğretmeni olarak söz veriyorum, AKP'li anneler, size sesleniyorum. İlkokula giderken musluğu açardım. Kana kana su içerdim. Şimdi bizim çocuklarımız okullarda 3 liraya su içiyor. Bütün anneler, size söz veriyorum. Çocuklarınız okulda kana kana su içecekler. Bu ülkenin evlatlarını iyi yetiştireceğiz. Meydanlarda birileri pislik diyecek, tezek diyecek, çöp diyecek. Ben gelecek demeye devam edeceğim. Üniversite öğrencileri dahil, öğrenci kimliğini gösteren herkes bütün müzelere bedava gidecek.
    • Gençler, öğrencilerim, evlatlarım. Size söz veriyorum. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Devlet okutacak onları. Memleket aşkıyla geri gelecekler ve ülkemizi kalkındıracaklar. Ekonomi, sen cumhurbaşkanı olduğunda neden düzeltilmeli? Bir vatandaş bunu bana sormalı.

    'TÜRKİYE'DE YARGININ TALİMATLA ÇALIŞTIĞINI BİLİYORLAR'

    • Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan
      © Fotoğraf : DHA
      İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi: AYM'nin tahliye talebini yerine getirmemiz mümkün değil
      Şu anda Türkiye'nin dışarıda itibarı sıfır. Herkesle kavgalıyız. Türkiye'nin mahkemelerine Fransa güvenmiyor, İngiltere güvenmiyor. Çünkü Türkiye'de mahkemelerin, adaletin, yargının talimatla çalıştığını biliyorlar. Güven duymayınca yatırım yapmıyorlar. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında yargı tarafsız olacak. Güven vereceğiz dışarıya ve yatırım gelecek. Ekonomiyle ilgili Merkez Bankası'na, BDDK'ya, bürokrat atarken sağcı mı, solcu mu diye bakmayacağım. Bizden mi değil mi diye bakmayacağım. Ehliyeti var mı, ona bakacağım. O işi iyi yapabilir mi diye. Bunu yaptığımızda memleketimizde işler düzelecek. Tek dertleri beni indirmek diyor. Benim seninle derdim yok. Ben doları indirmek istiyorum, faizi, euro'yu, mazot fiyatlarını indirmek istiyorum. He sen indiğinde mazot fiyatı iniyorsa, benzin fiyatı iniyorsa, faiz iniyorsa, işsizlik iniyorsa sen de in be kardeşim. Ne olacak?

    'SARAYA FİLAN GELMEYİN, EVİME DOYAMADIM'

    İnce'nin konuşması sırasında CNN Türk yayını kesti. CHP'nin adayı da bu sırada şunları söyledi:

    "Dünyanın neresinde medya varsa röportaj yaptı. Bizim medya korkuyor gelemiyor. Şimdi Amasya'dan söylüyorum. Bu mitingi vermeyen hangi kanalsa önünde mitin yapacağım. Türkiye'yi 3B ile buluşturacağız. Sloganımız 3B, bunu birlikte başaracağız. Kendimi sizlere, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bir dakika, bir şeyi unuttum. Saraya falan gelmeyin 24 Haziran'da. Ben orada oturmayacağım. Ben 14 yıl kirada oturdum, yeni bir ev aldım. Evime doyamadım, evden çıkmam. Bu kadar insan da benim eve sığmaz ama."

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CNN Türk, CHP, Muharrem İnce, Amasya, Türkiye
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