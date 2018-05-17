CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına 13.000 TL’lik bağış yaptı.

© Fotoğraf : CHP Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye seçim bağışı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimde bağışlar için bazı kurallar bulunuyor. O kurallar şöyle: