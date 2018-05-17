AİHM, Uludere katliamı başvurusunu iptal etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19'u çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere katliamı ile ilgili yapılan başvuruyu reddetti.

Uludere katliamıyla ilgili başvuruyu reddeden AİHM, karara gerekçe olarak başvuru sonrası talep edilen bir belgenin avukatlar tarafından 2 gün geç ulaştırılmasını gösterdi.

Kararı, başvuruda bulunan isimlerden olan hukukçu Kerem Altıparmak, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Roboski davasında AYM ve AİHM'in yaptığı adaletsizlik kadar canımı yakan bir vaka olmamıştı. İçim kaynıyor. Çoluk çocuk 34 kişi katledildi, 7 yıl hiçbir şey yapılmadı. Şimdi bu 7 yıl unutuldu, avukatların 2 gün gecikmesi nedeniyle dava reddedildi. Söyleyecek söz bulamıyorum! — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) May 17, 2018

​Altıparmak, "AİHM, Encu/TR kararında avukatların AYM'ye iki gün geç belge yollaması nedeniyle çoğu çocuk 34 kişinin katledildiği Roboski katliamını tarihe gömdü. Mahkemenin adını artık Avrupa Kabul Edilemezlik Mahkemesi olarak değiştirmek lazım, çünkü en iyi yaptıkları şey o! Roboski davasında AYM ve AİHM'in yaptığı adaletsizlik kadar canımı yakan bir vaka olmamıştı. İçim kaynıyor. Çoluk çocuk 34 kişi katledildi, 7 yıl hiçbir şey yapılmadı. Şimdi bu 7 yıl unutuldu, avukatların 2 gün gecikmesi nedeniyle dava reddedildi. Söyleyecek söz bulamıyorum" ifadesini kullandı.

AİHM, Encu/TR kararında avukatların AYM'ye iki gün geç belge yollaması nedeniyle çoğu çocuk 34 kişinin katledildiği Roboski katliamını tarihe gömdü. Mahkemenin adını artık Avrupa Kabul Edilemezlik Mahkemesi olarak değiştirmek lazım, çünkü en iyi yaptıkları şey o!! — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) May 17, 2018

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