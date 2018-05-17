HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, mal varlığını ve diplomasını açıkladı

Uluslararası Şeffaflık Derneği dün yaptığı açıklamada, seçimler öncesi tüm cumhurbaşkanı adaylarına varlıklarını kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaları çağrısında bulundu.

Derneğin çağrısına Twitter hesabından yanıt veren Demirtaş, mal varlığını ve hukuk fakültesi diplomasını açıkladı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum:

300 bin TL değerinde bir konut.

55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil.

Yüzlerce kitap, binlerce mektup.

Ve bir diploma:) @TransparencyTR pic.twitter.com/WalsD5GBac — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 17, 2018

​"Uluslararası Şeffaflık Derneği 'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum: 300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma" ifadelerini kullanan Demirtaş mesajına, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldığı lisans diploması ile imza attığı Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin taahhütnamesini de ekledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de mal varlığını Hakkari'de yaptığı mitingde paylaşmıştı.