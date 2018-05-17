Bahçeli: Yarın Kudüs için Yenikapı'da olacağız

MHP lideri Bahçeli, yarın İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitingiyle ilgili açıklama yaptı.

"Yarın Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları söyledi:

''Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk'ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00'da İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız.

18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 17, 2018

​18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam'ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı'da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı'da buluşmak dileğiyle…''

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Gazze'deki İsrail terörü karşısında BM çökmüştür, tükenmiştir

Gazze yaşanan katliam sonrası Türkiye'de üç gün ulusal yas ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü öğleden sonra, Yenikapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için pazar günü Diyarbakır'da da mitingler düzenleyeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz" demişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 62 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce insan yaralanmıştı.