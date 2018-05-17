Çorum mitinginde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Çorum hak ettiği yerde olacak. Havaalanını yapacağız, demiryolunu yapacağız. Kayseri'yle Çorum Anadolu kaplanlarıydı. Kaplan kükrüyor mu? Yeniden kükreteceğiz" dedi. Seçmenlerden bağış isteyen İnce, "Su değil benzin yakıyoruz, ateşleyin biraz" diye konuştu.