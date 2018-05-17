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    Muharrem İnce

    İnce: Su değil benzin yakıyoruz, ateşleyin biraz

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (348)
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    Çorum mitinginde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Çorum hak ettiği yerde olacak. Havaalanını yapacağız, demiryolunu yapacağız. Kayseri'yle Çorum Anadolu kaplanlarıydı. Kaplan kükrüyor mu? Yeniden kükreteceğiz" dedi. Seçmenlerden bağış isteyen İnce, "Su değil benzin yakıyoruz, ateşleyin biraz" diye konuştu.

    Seçim çalışmalarına devam eden İnce'nin Çorum'da düzenlediği mitingdeki konuşmasından satır başları şöyle:

    • CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnc
      © AA / İlyas Gün
      İnce, tarih verdi: Konuşmamı canlı yayında vermeyen kanalların önünde miting yapacağım
      Bütün dünyanın şunun bilmesini isterim. Siz bu dünyanın insanları, Mısır'a gidiyorsunuz piramitleri görmeye. O piramitlerin yapıldığı dönemle Hititlilerin yaşadığı dönem aynı. Mısır'da piramitlerin yapıldığı dönemde bir suç işlendiğinde kısasa kısas varken, Çorum'da tazminat yöntemi vardı. 3500 yıl önce Mısır'ın önündeydi Çorum. Bugün de önünde olmalı. Mısır'a gidiyorsa piramitleri görmeye, önce Çorum'a gelmelidir.
    • ​Çorum, 3500 yıl sonra hak ettiği yerde olacak. Havaalanını yapacağız, demiryolunu yapacağız. Kayseri'yle Çorum Anadolu kaplanlarıydı. Kaplan kükrüyor mu? Yeniden kükreteceğiz.

    'MANİFESTOMU SAMSUN'DA AÇIKLAYACAĞIM'

    • CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce-Bursa-Gemlik
      © AA / Ali Atmaca
      Muharrem İnce, 50 ilde miting yapacak, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak
      Ayın 19'unda Samsun'da açıklayacağım manifestomu. Genel Merkez de 24'ünde açıklayacak. Benim danışmanlar diyor, mazotu 3 liradan yapabiliriz; onlar diyor 3.5 lira yapabiliriz. Aradaki anlaşmazlığı çözeceğiz, 3 liradan az olmayacak, 3.5 liradan çok olmayacak.
    • Tek olan şey bir grubun olamaz. Tek olan şey hepimizindir. Bayrak tektir, CHP'nin de AK Part'nin de. Cumhurbaşkanı da tektir, herkesin cumhurbaşkanıdır. Ben Çorum'dan AK Partili analara, bacılara sesleniyorum. Size söz veriyorum çocuklarınızı iyi okullarda okutacağız.

    'SİZİ AVRUPA'YA EZDİRMEYECEĞİM, SÖZ'

    • Muharrem İnce
      © AA / Mahmut Serdar Alakuş
      İnce: 81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm
      Pasaportunuz Kapıkule'den sonra iş yapacak, işe yarayacak. Ezdirmeyeceğim sizi Avrupa'da söz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz. Üniversiteliler, size 19 Mayıs ve 29 Ekim'de iki kere burs vereceğiz. 500'er lira parayı ne ben ne CHP verecek; bugün verilenleri AK Parti'nin vermediği gibi. Türkiye Cumhuriyeti devleti verecek size o parayı.
    • Gençler, üniversitede okurken 475 lira kredi alıyorsunuz. Okul bitince işsiz kalıp babanızdan harçlık alıyorsunuz. Size meydanlarda tezek, pislik diyen bir cumhurbaşkanı değil meydanlarda size öğretmen, abiniz gibi davranan birisi olacağım. Okul bitti, kredi ne olacak? İşe giremediği takdirde, o 475 lirayı iki yıl boyunca devlet sana ödeyecek, söz veriyorum.
    • Esnaf kardeşim, kan ağladığını biliyorum. Emeklilerin geçinemediğini biliyorum. Bayramlarda 1000 lira dediler. Yalan. 300 lira, 500 lira, 1000 lira alan var. Kademeli, herkese bin lira yok. Teşekkür ederiz, keşke herkese 1000 lira deselerdi.

    'MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NI AK PARTİ'YE ÇAĞIRIYORLAR, AYIP'

    • Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
      © AA /
      Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, AK Parti Genel Merkezi'nde
      Ben gönüllerde köprü kurmak istiyorum gönüllerde. Edirne'de miting yaptım, bir sonraki gün Hakkari'ye gittim. Oradan Rize'ye, Antalya'ya geçtim. Türklerle Kürtlerin arasında bir gönül köprüsü kurmak istedim. Sünniler, Aleviler, Şafiler arasında gönül köprüsü kurmak istedim. Bu milleti barıştırmak, uzlaşmak istiyorum.
    • Doları durduramıyorlar. Ne oluyor? Binali Yıldırım'a soruyorlar, "Dolsa ne olur, dolmasa ne olur" diyor. Ekonomi Bakanı, kurun yükselmesini tanımıyor. Batırıyorlar bizi batırıyorlar. Merkez Bankası Başkanı'nı AK Parti Genel Merkezi'ne çağırıyorlar. Ayıp ya, ayıp. Bağımsız bir kuruluşun başkanını nasıl parti genel merkezine çağırırsın. Sen bunu yaparsan Avrupa'daki yatırımcı sana güvenmez. Para güvenli bir liman arar. Türkiye'de işlerin doğru gitmediğini, MB Başkanı'nın talimatla çalıştığını görünce para kaçar.

    'STATLARA GİDİNCE ERDOĞAN'I PROTESTO EDİYORLAR'

    • Muharrem İnce
      © AA / Engin Özekinci
      İnce'den Passolig sözü
      Bizim dönemimizde komiser olmak için FETÖ'cü olmak gerekmeyecek. Adil davranacağız. Herkes diyecek ki, "Ben doğru iş yaparsam müdür olurum, vali olurum." Herkes buna inanacak ve aidiyet duygusu artacak. Bayrağını, milletini daha çok sevecek.
    • Passolig'i niye kurdular? Statlara gidince Erdoğan'ı protesto ediyorlar. Kaldıracağız. Cumhurbaşkanı olduğumda, stadyuma girdiğimde AK Partililer de beni alkışlayacak. Sen tezek de, pislik de; testinin içinde ne varsa ağzından o akar.
    • Gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3, Türkiye'de yüzde 11. Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20. Batıyoruz. Buradan nasıl kurtulacağız? Bir, Türkiye'yi hukuk devleti yapacağız. Bunu başardıktan sonra liyakat sistemini kuracağız. İdeolojik saplantılarımıza esir olmayacağız ve özgür yurttaşlar yetiştireceğiz.

    'CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİRDİNİZ DİYE SABAHIN 5'İNDE EVİNİZE POLİS GELMEYECEK'

    • Cumhurbaşkanını eleştireceksiniz benim dönemimde. Eleştirdiniz diye sabahın 5'inde evinize polis gelmeyecek. Cumhurbaşkanı eleştiriden korkmayacak. Cumhurbaşkanı millete hakaret etmeyecek, millet de ona etmeyecek.

    'ATEŞLEYİN BAKALIM, BANKA ÖNLERİNDE KUYRUĞA GİRİN BİRAZ'

    • Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu
      © AFP 2018 / ADEM ALTAN
      Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye seçim bağışı
      Şimdi bir kampanya yapıyoruz. Önce ben sınava gireceğim, sonra siz. Bir uçak kiraladık, küçük bir uçak. Su değil benzin yakıyor. Bizim hemşehri atlıyor devletin uçağına, 300 koruma. Biz de kiralayıp kendimiz geziyoruz. Sizin de katkı sağlamanız lazım biraz. Bankaya para yatıracak mısınız bana? Çok yatırmayın, kendinizi zora sokmayın. Ateşleyin bakalım, banka önlerinde kuyruğa girin biraz. 5 lira, 10 lira neyse… Bakalım örtülü ödenekle mi kampanya daha güzel yapılıyor, milletin 50, 100 lirasıyla mı? Yalnız TC kimlik numaralarını yazın, yazmazsanız Hazine'ye gidiyormuş. Fırına biraz odun atın, ateşleyin biraz. Cebe atmayacağız ama haberiniz olsun. Kampanyada kullanacağız.
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (348)

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    Etiketler:
    ekonomi, Merkez Bankası, CHP, AK Parti, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Çorum
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