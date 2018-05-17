Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye Hakan Atilla tepkisi: Yarım kalmış operasyonu tamamlama çabası

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmasını "Türkiye'de yarım kalmış bir operasyonu ABD'de tamamlama çabası" olarak yorumladı.

© AP Photo / Elizabeth Williams ABD'de Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası

ABD'de İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili davadaki tek sanık konumunda olan Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. 14 aylık tutukluluk süresinin cezadan düşürülmesi kararı uyarınca Atilla, sadece 18 ay daha hapis yatacak.

Karara tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hakan Atilla davası Türkiye'de yarım kalan operasyonu ABD'de tamamlama çabasıdır" dedi.

Gül, Atilla'ya sahte ve hukuk dışı kanıtlarla ceza verildiğini söyledi.