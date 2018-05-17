Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye Hakan Atilla tepkisi: Yarım kalmış operasyonu tamamlama çabası

ABD'de İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili davadaki tek sanık konumunda olan Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. 14 aylık tutukluluk süresinin cezadan düşürülmesi kararı uyarınca Atilla, sadece 18 ay daha hapis yatacak.
© AP Photo / Elizabeth Williams
Karara tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hakan Atilla davası Türkiye'de yarım kalan operasyonu ABD'de tamamlama çabasıdır" dedi.
Gül, Atilla'ya sahte ve hukuk dışı kanıtlarla ceza verildiğini söyledi.
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