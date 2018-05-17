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    Kemal Kılıçdaroğlu - Adalet Yürüyüşü

    'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım yüklendiği' iddiasına hükümetten yanıt

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    CHP'nin, Adalet Yürüyüşü’ne katılanların telefonuna casus yazılım yüklendiği iddiası için Bakan Arslan, "Bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dahil söz konusu olamaz" yanıtını verdi.

    Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'ın hizmete alınmasının ardından, Kars'ta gazetecilerle bir araya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına Almanya'da üretilen bir casus yazılım bulaştırılarak, telefonlarının dinlendiği iddiaları hakkında konuştu.

    'CASUS YAZILIM SÖZ KONUSU DEĞİL'

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlattı.
    © AFP 2018 / Adem Altan
    CHP, dış istihbarat servisleriyle işbirliği yapan Alman yazılımıyla dinlenmiş
    Bakan Arslan, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dahil söz konusu olamaz" dedi.

    Arslan, BTK'nın sadece mahkemeler marifetiyle verilen kararlar çerçevesinde dinleme için uç veren bir görev ifa ettiğini söyledi. Arslan, "BTK'nın, kim, neyi, nasıl dinledi, nasıl konuştu, öyle bir görevi yok. Karar geliyor, karar geldikten sonra BTK içinde bu görevi yapan hakimler inceliyor, 'doğrudur' derse uç veriyor. Özellikle BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Net ve yüzde 100 söyleyeyim, bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılımda dahil söz konusu olamaz. Biz, yasalar ve yetkilerimiz çerçevesinde yasal yapılması gereken işleri yapan bir kurumuz" şeklinde konuştu.

    Kılıçdaroğlu, gündeme gelen iddialar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ‘Sayın Erdoğan, ortağı değilsen bizi dinleyenleri ortaya çıkarmalısın' çağrısında bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Casus yazılım, Adalet Yürüyüşü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ahmet Arslan, Türkiye
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