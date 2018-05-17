Irak uyruklu şahıs, yola saçılan paraları toplayıp polise teslim etti

Irak uyruklu iş adamı Celal Hüseyin, Vatan Caddesi üzerinde aracıyla seyir halindeyken yolda uçuşan paraları gördü. Bunun üzerine aracını kenara çeken Hüseyin, polise haber verdi. Bu sırada Celal Hüseyin ve çevrede bulunan vatandaşlar paraları topladı.
© Fotoğraf : Samulaş A.Ş
Yaklaşık 400 euro toplayan Iraklı iş adamı, parayı gelen polislere teslim etti.
Hüseyin'in yolda bol miktarda para bulunduğunu ve çevredekilerce toplandığını söylemesi üzerine polislerce incelemede bulunuldu.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)