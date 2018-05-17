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    İlaç, ağrı kesici, hap

    Sendikanın açtığı dava sonucu, kanser hastası 6 bin 655 liralık ilacı alabilecek

    © AA /
    Türkiye
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    Eğitim Sen'in açtığı dava sonucu, kanser hastalarının doz fiyatı 6 bin 655 lira olan 'perjeta' adlı ilacı ücret ödemeden almasının önü açıldığı bildirildi.

    İlaç, ağrı kesici, hap
    © REUTERS / Srdjan Zivulovic
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    Evrensel'in haberine göre, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim Sen) Çanakkale'deki bir anadolu lisesinde görevli üyesinin SGK tarafından karşılanmayan kanser ilacı için açtığı dava kanser hastaları için önemli bir hukuki kazanımla sonuçlandı. Mahkeme kararı, kanser hastasının doz fiyatı 6 bin 655 lira olan 'perjeta' adlı ilaca ücretsiz ödemeden ulaşmasının önünü açtı.

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören meme kanseri bir Eğitim Sen üyesi, kemoterapi sonrası Ekim 2017 tarihinde ameliyat oldu. Ameliyat sonrası hazırlanan PET raporunda hastanın karaciğerinde metastaz görüldü ve tedaviyi yürüten doktor, hastanın 1 yıl boyunca 3 haftada 1 kez 'pertuzumab' etkin maddeli 'perjeta' adlı ilacı kullanması gerektiğini belirtti. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilacın bedelini ödemedi. Hasta adına tedaviyi yürüten hekim, 8 Ocak 2018'de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na endikasyon dışı ilaç kullanma başvurusu yaptı. Kurum ise 'ilgili ajanın ilgili tanıda neoadjuvan/adjuvantranstuzumab almış olan hastalarda yeterli etkinlik verisi bulunmadığından başvurunun uygun görülmediğini' belirterek başvuruyu reddetti.

    'ÖRNEK KARAR NİTELİĞİNDE'

    Eğitim Sen, doz fiyatı 6 bin 655 lira olan ilacı kendi imkanlarıyla satın alan üyesi adına dava açtı. Davaya bakan Ankara 17. İdare Mahkemesi, davalı idarenin savunmasını almadan yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın benzer durumdaki hastalar için örnek karar niteliğinde olduğu belirtildi.

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    Etiketler:
    Kanser ilacı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Eğitim-Sen, Evrensel, Çanakkale, Türkiye
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