Kudüs mitingi ve İİT Zirvesi nedeniyle İstanbul’da pek çok yol trafiğe kapatılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi ve Yenikapı'da düzenlenecek olan Kudüs mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Kongre Merkezi'nde yarın yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi nedeniyle bu geceden başlayıp toplantı sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, bugün 23.00'de Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağı'ndan Adil Baba Kavşağı'na kadar çift yönlü trafiğe kapatılacak, akım Asker Ocağı Caddesi'nden Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

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Yarın 11.00'den itibaren trafik Gümüş Caddesi Harbiye Ordu Evi girişi ışıklardan Adil Baba Kavşağı'na kadar, Mim Kemal Caddesi, Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba Kavşak ve Abdi İpekçi Caddesi'ne kadar çift yönlü kapanacak. Ayrıca Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi girişinden, Mim Kemal Öke Caddesi'ne kadar kapalı olacak.

Akım Bayıldım Caddesi ile Vodafone Arena Stadı arkasından Karaköy ve Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

KUDÜS MİTİNGİ NEDENİYLE DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Yenikapı'da, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde yarın yapılacak "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ise, 18 Mayıs'ta Fatih ilçesi Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği kaydedildi.

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Buna göre, Atatürk Bulvarı'ndan gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüsü'nden Sirkeci'ye katılım, Balat sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden gelen akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci istikameti, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşağından Sirkeci Meydanı istikameti, Sirkeci Sahil Kennedy Caddesi'nde Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılımı, 10. Yıl Caddesi, Genç Osman Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi'ne kadar gidiş-gelişli ve bu caddeye çıkan tüm caddeler ile sokaklar, Avrasya tünel çift yönlü, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı 10. yıl istikameti ve Demirhane Caddesi'ne çıkan tüm caddeler ile sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde Ekrem Kurt Bulvarı, Taşhanlar Varyan ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş güzergahları saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Sirkeci'den Galata Köprüsü'ne Karaköy istikametine gidiş, Unkapanı Köprüsü'nden Cemil Birsel, Ragıp Gümüşpala, Galataya Karaköy istikametine gidiş, Karaköy'den Galata Köprüsü Sirkeci istikametine gidiş güzergahı saat 12.00'den itibaren trafiğe kapanacak.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak D-100 kuzey ve güney yolu, Havuzlu kavşağı, Atatürk Havalimanı Caddesi Basın Ekspres Yolu, Ataköy sahil Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy sahil Strazburg Caddesi ve Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprüsü Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat sahil Atatürk Bulvarı'nı kullanabilecek.

Bu yollar, etkinlik bitiminde trafiğe açılacak.