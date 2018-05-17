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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Benim gözümde bu meclis, 2. kurucu meclistir

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

    • Afrin'de bugün itibariyle 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta ise 403 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki operasyonda ise 350 terörist etkisiz hale getirildi.
    • Ocak ayında ülkemiz için hayati bir adım daha attık. Suriye sınırı boyunca terör koridoru oluşturmak isteyenlere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Ülkemizin güneyindeki bu koridoru hallaç pamuğu gibi attık. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu operasyonu dünyaya ders olacak bir şekilde tamamladık.
    • Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bizim bu konularda nasıl hassasiyet gösterdiğimizi siz de çok iyi biliyorsunuz.
    • Erken seçim çağrısı 'Cumhur İttifakı' partisinden gelince, bu durumu değerlendirdik. Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra kapsamlı bir çalışma sonrasında bu konuyu ele aldık ve 24 Haziran'da seçim gününü milletimize açıkladık.
    • Benim gözümde bu meclis, ikinci kurucu meclistir. Önümüzde çok hayati bir imtihan var. Milletimize ve kendimize olan güvenimiz sayesinde, başarı çıtasını sürekli yükselttik.
    • 24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız, gayet iyi. Meclis Genel Kurulumuz dün çalışmalarına seçim sonucuna kadar ara verdi. İnşallah Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve vekil adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz demeden çalışacak.
    • Bugün çok duygulandım. O da malum İngiltere'de gittiğimiz gün orada PKK'lılar gösteri yapıyor. Tabi bu arada, bizi sevenler de orada, onlar da PKK'lıların karşısına dikiliyor. Bayrağı ile elinde oraya gelen kardeşlerimizin birinden bayrağı almak isteyen bir kitapsız, imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz, bayrağını ona kaptırmadı. Bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti ve aldı. Bugün kendisini telefona aradım ve tebrik ettim. Sen bu asrın Nene Hatunusun, Şerife bacısısın. İşte bu PKK'lı dediğiniz benim Şerife bacıma, Nene Hatunum'a bakın söz geçiremiyor.

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