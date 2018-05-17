Star yazarı Zentürk: AK Parti'de güç kirlenmesi var

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk bugünkü köşesinde, AK Parti'de "güç kirlenmesi" olduğunu ifade eden bir yazı kaleme aldı.

10 yılı aşan bir siyasi iktidarın ağır bir yük olduğunu belirten Zentürk, partide genç, reformcu ve atak isimlere yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Zentürk'ün yazısının ilgili kısmı şöyle:

'PARTİDE LOBİLEŞME VAR'

© AA / Murat Kaynak Star yazarı Zentürk'ten AK Parti'ye: 81 ilin teşkilatı feshedilmeli

İl başkanlıklarından yerel yönetim makamlarına, oradan da Ankara siyasetinin labirentlerine sızan bir ekipleşme, ülkenin tarihindeki en reformcu hareketini statükocu çizgiye taşıma gayretleri, fazla değişim olmasın, işlerimiz bozulmasın anlayışının öne çıktığı lobileşmeler var mı, var…

Çözüm, köklü kadro yenilenmesi, güvenlik süzgecinden geçmiş genç kadroların, daha fazla demokrasi, güçlü adalet ve özgürlükler için AK Parti'de kontrolü ele almasıdır.

24 Haziran'da yıllanmış milletvekili kadroları, 2019 yerel seçiminde ise bir türlü oturdukları makamları bırakmak istemeyen dinozor belediye başkanları ile vedalaşma günü olmalı…

'BİAT KÜLTÜRÜNÜ SÖKÜP ATACAK KADROLAR'

15 Temmuz akşamı, emperyalizmin 1 Dolar'lık askerlerinin karşısına dikilen millet, başlattığı direniş ruhunun takipçisidir ve bu işin kendini yenileyen bir kadro ile mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Millet AK Parti'den siyasetin tüm alanlarında, 'radikal reformcu, genç, son sözünü baştan söyleyen, biat kültürünü siyasetten söküp atan, fikri hür, vicdanı hür, beka mücadelesinin ön safında Erdoğan'a bile yer bırakmayacak ataklıkta' bir kadro bekliyor.

Millet bunu hak ediyor…"