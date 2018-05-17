CNN Türk'e telefonla bağlanan İnce: Amerikalılar, Gülen'in usulüne uygun istenmediğini söyledi

© AA / İlyas Gün İnce, tarih verdi: Konuşmamı canlı yayında vermeyen kanalların önünde miting yapacağım

Programda CHP örgütünün İnce'yi desteklemediğine dönük iddiaların tartışılmasına ve ekranda 'CHP İnce'yi yalnız mı bıraktı?' yazısının yer almasına tepki gösteren İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi ve CHP örgütünün seçimler için seferberlik halinde çalıştığını belirtti.

İnce, "Bütün dünya basını yanımda. Hepsi benimle röportaj yapıyor. Türk basını ise görmezden geliyor. Bence yalnız olan Türk basını" ifadesini kullanarak programın sunucusu Hande Fırat'a tepki gösterdi.

'GÜLEN USULÜNE UYGUN İSTENMEMİŞ'

İnce, kendisini arayan bir Amerikalı'nın, Türkiye'nin Fethullah Gülen'i usulünce istemediğini de söyledi ve şöyle konuştu:

''24 haziranda cumhurbaşkanı olduğumda yargıyı temizleyeceğiz, bağımsız bir yargı kuracağız dedim. Gülen'i getirteceğimizi söyledim. Teslim etmezlerse, 24 Aralık'ta, yani Noel'de, İncirlik'teki ABD askerleri Noel'i ülkelerinde kutlar dedim. Amerikalar beni aradı, Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan sayın Cumhurbaşkanına soruyorum: Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmış mı?''

Hande Fırat'ın 'Kim bu Amerikalı?' sorusuna da, "Hande hanım siz gazetecilik yapıyorsunuz, ben milli çıkarlarımızı koruyorum" diyerek yanıt verdi.