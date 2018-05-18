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    Recep Tayyip Erdoğan - Nicolas Maduro

    Erdoğan ve Maduro telekonferansla ticaret anlaşması imzaladı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında anlaşma da imzalandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © AA / Okan Özer
    Türkiye-Venezüella yakınlaşmasının altında ne yatıyor?
    İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle konuştu:

    "6 Ekim 2017'de 7 bakan ile ülkemize gerçekleştirdiğiniz ziyarette aldığımız kararlar ilişkilerimize ivme kazandırması bakımından dönüm noktası oldu. Ekim ayındaki ziyaretinizden bu yana yardımcılarınız, bakanlarınız ve bakan yardımcılarınızdan oluşan heyetleri ağırlamaktan memnuniyet duydum. Ülkemizden pek çok heyet de Venezuela'yı ziyaret etti, muhatapları ile oldukça verimli görüşmeler yaptı. Son olarak Dışişleri Bakanımız mevkidaşı Jorge Arreaza ile Bakü'de bir araya geldi. Bu görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Son olarak Venezuela Anayasa Mahkemesi Başkanı Maikel Jose Moreno Perez 10-11 Mayıs tarihlerinde ülkemizi ziyaret etti."

    'HEDEF 2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET'

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro-TBMM Başkanı İsmail Kahraman
    © AA / Orhan Karslı
    Venezüella Devlet Başkanı Maduro TBMM'de
    İlişkilerin ekonomiden ticarete, tarımdan madenciliğe, enerjiden kültür ve eğitime pek çok alanda gelişiyor olmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Venezüella ile 2016 yılında 83 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizin 2017 yılında 154 milyon dolara ulaşması olumlu bir gelişmedir. 2018'in ilk 3 ayında ise ticaret hacmimizin yarım milyar doları geçmesinden büyük memnuniyet duydum. İnanıyorum ki bu rakam yıl sonuna kadar 2 milyar doları bulacaktır. Şu anda dışişleri ve ekonomi bakanlarım yanımda. Buradan birlikte sizleri selamlıyoruz. Ekonomi bakanlarımızın huzurunda imzalayacağımız Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması ikili ticaretin artırılması bakımından önem taşıyor. Bu anlaşmanın en kısa sürede kapsamının daha da geliştirilerek serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesini hedefliyoruz. Venezuela ile madencilik, savunma sanayi, sivil havacılık alanlarında iş birliğine ilgi duyuyoruz. Bu alanlarda ortak girişim, ortaklaşa üretim ve teknoloji transferi dahil karşılıklı iş birliğini her yönden geliştirmeyi arzu ediyoruz. 17 Mayıs Perşembe itibariyle Venezüella'ya 18 gemi kapsamında sevkiyat yapılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede 20'lik 658 adet 40'lık 103 adet ve 40 hidrokarbon 229 adet olmak üzere toplam 990 konteyner ürün gönderilmiştir. Gemilerde otomobil, kamyon, iş makinası, otobüs ve traktör lastikleri, madeni yağ, ilaç, ton balığı konservesi, yeşil mercimek, ayçiçeği yağı ve süt tozu bulunmaktadır. Toplam bedel yaklaşık olarak 142,5 milyon lira. Bunu daha da hızlandırmayı bekliyoruz. Aslında her iki ülkede de bu irade mevcuttur."

    'YENİ ANLAŞMALARIN EN İYİ ŞEKİLDE İLERLEMESİNE YARDIMCI OLACAK'

    Recep Tayyip Erdoğan - Nicolas Maduro
    © Fotoğraf : DHA
    İstanbul'da Erdoğan-Maduro görüşmesi
    Türkiye ile sürekli diyalog halinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Maduro ise, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin sağlam adımlarla ilerlediğini belirtti.

    İkili ilişkileri sağlamlaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Maduro, şunları söyledi:

    "Bizler beraberce aramızdaki stratejik anlaşmaları, özellikle ekonomik konularda olan anlaşmaları daha iyi şekilde ilerletmeye gayret etmeliyiz. Aramızdaki teknolojik, ekonomik, iş birliği anlaşmalarını daha iyi şekilde takip ederek ilerletme durumunda olmamız gerekiyor. Zannediyorum aramızdaki bu telekonferans, önümüzdeki günlerde yapacağımız yeni anlaşmaların daha iyi şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır."

    'HER TÜRLÜ SIKINTIYI GİDERECEĞİZ'

    Nicolas Maduro
    © REUTERS / Miraflores Palace/Handout via Reuters
    Maduro: Benimkilerin yanında Erdoğan'ın önlemlerinin esamisi okunmaz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, özellikle bugünkü İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne bağlantısız ülkeler olarak 118 ülke adına göndereceği mesajı çok önemsediğini bildirdi.

    Erdoğan, "THY'nin tam olarak Venezüella'ya yerleşmesini ben de teşvik ediyorum. Bundan hiç endişeniz olmasın. İstanbul'daki 3. Havalimanı biter bitmez bu seferler çok daha hızlanarak devam edecek. İki kardeş ülke olarak bu konuda her türlü sıkıntıları gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

    'EKONOMİ BAKANIMIZ TÜRK OLMUŞ GİBİ'

    Türkiye'nin Venezüella'ya verdiği destek için teşekkür eden Maduro, "THY ile olan ilişlerimiz şu anda iyi ama daha iyi olabilir, buna çalışmamız, bunu daha faal duruma getirmemiz lazım" dedi. Daha sonra iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

    Bu sırada Maduro, "Ekonomi Bakanımız ilk imzayı atıyor. O kadar çok Türkiye'ye gidiyor ki Türk olmuş gibi" esprisi yaptı.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Nicolas Maduro, Venezüella, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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