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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    AK Parti'nin af kararı: Bahçeli ile tartışmaya girilmeyecek

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af talebinde ısrarcı olmasının ardından polemiğe girmeme ve konuyu gündemden düşürme kararı aldı. Kulislerde affın nasıl çıkarılabileceğinin de konuşulduğu öğrenildi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA / Emin Sansar
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    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AK Parti kurmayları, seçimler öncesinde alınacak bir af kararının seçmen tabanında karşılığı olmadığına dair yapılan araştırmalar nedeniyle de bu öneriye sıcak bakmıyor. Ancak Bahçeli, ısrarla affı gündeme getiriyor. Bahçeli en son olarak cezaevlerinde 'talimatla' seçimden önce isyan çıkabileceğini söyledi.

    İTTİFAĞA ZARAR VERİR Mİ?

    Parti kurmayları, iki partinin ilk kez bu kadar ayrı görüşte olmasının seçim ittifakına zarar verip vermeyeceğini değerlendirmeye başladı. AK Partililer, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) takvimine göre, bugün seçim ittifakı yapan partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü olması nedeniyle görüş ayrılığının büyümeden sürecin tamamlanmasını istiyorlar.

    ZORUNLU KALINMASI HALİNDE NE YAPILACAK?

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmayları.
    © AA /
    'Bahçeli, sınırlarını kendisinin belirlediği bir genel af istiyor'
    İktidar partisi, erken seçim gündeme gelmeden önce zaman zaman dile getirilen şartlı salıverme ve cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için yapılan taslak çalışmalara rağmen bu başlığın tartışılmasını istemiyor. Ancak şartların değişmesi, af veya kısmi şartlı salıverilmenin gündeme gelmesi durumunda neler olabileceği de değerlendiriliyor. Siyaseten zorunlu kalınması durumunda, bu konuda başvurulabilecek hukuki seçenekler bulunuyor. Buna göre TBMM’nin tatiline son verilerek, bu konuda hazırlanacak bir teklifin yasalaşması gerekecek. 

    Cumhurbaşkanır Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman doğrudan Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bunun yanı sıra 110 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir. Bütün bu yollar için AK Parti’nin bunu istemesi, bu durumda da 330 milletvekilinin oyu gerekiyor.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmayları.
    © AA /
    MHP af önerisinde ısrarcı: Af kanunu çıkarılması toplumsal bir talep, hukuki bir zorunluluktur
    KHK ÇIKARILIR MI?

    Diğer bir tartışma başlığını ise AK Parti’nin çıkardığı ‘Yetki Yasası’ oluşturuyor. Ancak alınan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum düzenlemelerini yapmak ve devletin yeniden yapılanmasını sağlamak için kullanılabileceği, herhangi bir af veya şartlı salıverme düzenlemesine izin vermediği biliniyor.

    Halen süren OHAL’e bağlı olarak kararname çıkartılarak affın yapılması ise hukuken tartışmalı görülüyor. Bu yolla yapılabilecek ‘şartlı salıverme’ düzenlemesinin ise Devlet Bahçeli’nin talebini karşılayamayacağı belirtiliyor.

    BAHÇELİ KİMLERE AF İSTİYOR?

    Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere' 'kader mahkumlarına' af getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtmişti. Bahçeli'nin af önerdiği grubun devlete karşı suçlar işleyen kişilerden değil de kişiye karşı suç işleyen mahkumlar olması ise tartışma yarattı. 

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    Etiketler:
    Genel af, AK Parti, MHP, Devlet Bahçeli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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