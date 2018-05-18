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    Hürriyet, Doğan Medya

    Doğan Medya'nın yeni sahibi Demirören: Medya, siyaseti dizayn etmeyi bırakmalı

    © REUTERS / Kemal Aslan
    Türkiye
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    Doğan Medya grubunun yeni sahibi Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, Hürriyet'te bir köşe yazısı kaleme aldı. Demirören'in yazısında "Siyaseti dizayn etmeyi bırakması gereken medya günümüz gençliğini gelecek kuşaklara hazırlamalı ve bilgi ile donatmalıdır..." ifadesini kullandı.

    Demirören'in "Demokrasi yolculuğu" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

    Ömrünü ülkesine, bayrağına ve milletine adamış bir insan olarak 1965 yılında Hürriyet Gazete ve Dağıtım Şirketi’nin Simavi ailesiyle birlikte ortaklarından biri sıfatıyla diyorum ki: Bu gün de Hürriyet Türkiye’nin birliği ve beraberliği, Türk halkının huzuru için üzerine düşen görevi yerine getirme gayreti içinde olmaya devam ediyor. 

    Etmelidir de…

    Bu görevini yerine getirmek konusunda gerek gazetenin gerekse bizlerin hassasiyeti ise her türlü tartışmanın ötesindedir.

    Siyaseti dizayn etmeyi bırakması gereken medya günümüz gençliğini gelecek kuşaklara hazırlamalı ve bilgi ile donatmalıdır…

    Aydın Doğan
    © Fotoğraf : DHA
    Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın
    Tavır gazeteciliğinin sona erdiği bir dünyada artık medya bilgi dağıtımının ve paylaşımının kaleleri olmak zorundadır.

    Tüm farklılıklara seslenmesi gereken medya hepsini sayfalarında ve ekranlarda ülke adına birleştirmeli ve kutuplaştırmadan uzak durmalı.

    Yıkıcılıktan uzak yapıcı eleştirel bakışına dönmelidir.

    Milliyet ve Vatan gazetelerini aldığımızda sizlerin huzurunda bir söz vermiştim ve demiştim ki:

    — Biz gazetelerle büyümeye değil gazeteleri büyütmeye geldik. 

    Bugün bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu taşıyorum.

    Hürriyet’in deneyimli bu kadroları ve okuyucularının bunu başaracağına ailemle birlikte inanıyoruz.

    Nice güzel yetmişinci yıllar dileklerimizle…

    Saygılarımla.

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    Etiketler:
    Demirören Holding, Hürriyet, Erdoğan Demirören, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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