Taksim'de röportaj yapan İsrailli gazeteciler tartaklandı

Gazze'de katliamın ardından Taksim’de röportaj yapan iki İsrailli gazeteci, tartaklandıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili 1 kadın gözaltına alındı.

© AFP 2018 / Francisco LEONG Gazze katliamının üzerine Netanyahu'dan tavuk dansı

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Hadashot TV News kameramanı Oded Bino ve muhabir Ohad Hemo önceki gün Taksim Meydanı’nda vatandaşlarla röportaj yaptı.

“İsrail hakkında, son günlerdeki çatışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?” gibi sorular yönelten ekip, 16.00 sıralarında da meydanda müşteri bekleyen taksicilerle görüştü.

Çevrede toplananlardan Azeri uyruklu bir kadın, iddiaya göre gazetecilere “Filistin’de insan öldürüyorsunuz, bir de gelip burada haber yapıyorsunuz” diye bağırdı.

Bu sırada vatandaşlar da muhabirlerin etrafına toplandı. Azeri kadın ve iki kişi, iddiaya göre muhabirlerin omuzlarına ve enselerine vurdu. Bu sırada polis olay yerine gelerek müdahale etti. Polisler, İsrailli ekibin şikayeti üzerine Azeri kadını gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi’ne götürülen kadın, ifadesi alınarak bırakıldı.



